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أرضيات بنكهة شرقية ..

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify جدران
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إن الأرضيات تعتبر روح البيوت و أصل الغرف و مصدر بريقها بجانب باقي العناصر الاخرى كالجدران و الأثاث، و لطالما كان البلاط مسمى شرقي أصيل أطلق على علية القوم قبل أن يكون قولاً يقصد به البلاط الذي يوضع في الارضيات ، فمع تنوع الابتكارات البشرية للارضيات بين البلاط الآلي الأسمنتي و مروراً بالسيراميك و وصولاً للبورسلين فإن اللمسة الشرقية التي تعتبر أصل السيراميك و البورسلين هي التي تشكل الجمال بالنسبة للأرضيات في التصميمات الكلاسيكية بشكل كبير و الحداثية بشكل أقل انتشاراً و لكنها متواجدة بقوة،  في هذا الكتاب نحاول أن نجمع لكم أكثر من شكل للتصميمات الشرقية في الأرضيات

تداخل حضارات

homify جدران
homify

homify
homify
homify

إن تلك الارضيات التي تعرف بأنها بلاط من طراز البحر الأبيض المتوسط المستمدة من التصميمات العربية و الشرقية الأصيلة و التي تظهر بوضوح في النقشات و الالوان الساخنة المتداخلة و الرسوم الهندسية التي تكون قريبة للغاية من طراز العمارة الفارسية و الاسلامية كذلك سواء بالوانها المتداخلة او برسوماتها المتشابكة الجميلة التي تجعل من الغرفة قطعة فنية جميلة

شطرنج

Loo Mapu, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos جدران
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

تعتبر الارضيات الشطرنجية من أشهر طرازات الأرضيات المنتشرة في العالم من أصل شرقي و تحديداً فارسي من منبع الحضارات الشرقية القديمة، حيث أن اللعبة المرقعة في الأساس هي من ابتكار شرقي صرف، و منها استمدت العديد من الفنون مبدأ التباين في الالوان بين الرقعة و الاخرى و هكذا حتى عرف الشطرنج و ارضياته في الوقت الحالي و أكثر ما يصنع منه هو البلاط السيراميك

تكرار بديع

Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior جدران
MC Interior

MC Interior
MC Interior
MC Interior

من أروع أنواع الأرضيات المصممة من وحي شرقي و من سحر الشرق هي تلك البلاطات السيراميكية المتشابهة في النقشات و التي تستمد نقشاتها من الفنانين الإسلاميين في عصر النهضة الإسلامية المعمارية في عهد الدولتين الاموية و العباسية ، و هو ما يشعر أنه مقتبس من نقشات القصور و المساجد التي بنيت خلال تلك الفترة في عهد تلك الدولتين اللتين امتدتا من أقصى الشرق لأقصى الغرب، لذلك لا يشعر الغرب بغرابة تلك التصميمات عنه بل و تكون من أحدث صيحات الديكور في آخر السنوات و تحديداً تلك الرسمة في البلاطات الأرضية

الأزهار حاضرة

Tech & Graphic Project - Valorizzazione e trasformazione del disegno/modello in Pavimento 3d., Tech & Graphic Project Tech & Graphic Project جدران
Tech &amp; Graphic Project

Tech & Graphic Project
Tech &amp; Graphic Project
Tech & Graphic Project

الأرضيات التي تظهر الورود أغلبها مستمد من الحضارات الشرقية سواء الآسيوية أو العربية أو الفارسية و لعل أبرز ما يؤكد تلك النظرية هو اعتماد تلك الحضارات قديماً في فنونها لاظهار الورود في الجدران و على حوائط المعابد و المساجد و القصور، و يمكننا أن نجد ذلك بوضوح في أغلب الرسومات الصينية القديمة و الأقمشة المطرزة بيد فنانين قدماء من ذلك الجانب الزاخر في حضارته الموغل في القدم أكثر من أي شبر آخر في الكرة الأرضية

السجاد بالطبع

Lato 3 Trufle Mozaiki جدران
Trufle Mozaiki

Lato 3

Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki
Trufle Mozaiki

إذا ما أجزنا استخدام السجاد كأنها أرضيات فإن تلك الفرصة رائعة لتأكيد أن أصل السجاد و معناه و لفظه هو أصل فارسي أصيل حيث أنهم هم مبتكروه و نوله من الأساس، فبعيداً عن الخوض في حديث تاريخي فإن السجاد بفكرته الحالية هو ابتكار فارسي تماماً، و افخمها الآن هي التي تغزل في بلاد فارس قديما و التي تعددت في العصر الحالي لأكثر من دولة ، الالوان تعتبر أهم ما يميزه و الالوان الساخنة هي ابرز المستخدمة في هذا النوع من السجاد، و يتميز بشراشيب الاطارات البيضاء و رسوم و زخارف الداخل المتشابكة هندسياً ..

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القيود الهندسية

Parquet de madera, Timberplan Timberplan جدران
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

من أهم ما يميز الارضيات المستقاة من الثقافة الشرقية هو التحفظ الشديد تجاه بعض المعايير التصميمية ، مثلاً الاهتمام بالاطار التربيعي الذي يحيط بشكل السيراميك في الغرفة فذلك الاطار و كأنه سور مرسوم على الارض ليوضح لك مجال انتهاء الرسمة على الارض ، و حتى في البلاطة الواحدة نفسها ستجد أن هذا الاطار واضح بشكل كبير في أكثر التصميمات شرقية و ابتهاجاً بروحها القديمة ، حيث تداخل الالوان و الاعتماد على ما كان يتمتع به أجدادنا من معرفة هندسية قاموا بتطبيقها في فنهم التصميمي البديع

16 فكرة عظيمة لتزيين حديقتك
أرضيات من سحر الشرق

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