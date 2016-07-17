أرضيات بنكهة شرقية ..

إذا ما أجزنا استخدام السجاد كأنها أرضيات فإن تلك الفرصة رائعة لتأكيد أن أصل السجاد و معناه و لفظه هو أصل فارسي أصيل حيث أنهم هم مبتكروه و نوله من الأساس، فبعيداً عن الخوض في حديث تاريخي فإن السجاد بفكرته الحالية هو ابتكار فارسي تماماً، و افخمها الآن هي التي تغزل في بلاد فارس قديما و التي تعددت في العصر الحالي لأكثر من دولة ، الالوان تعتبر أهم ما يميزه و الالوان الساخنة هي ابرز المستخدمة في هذا النوع من السجاد، و يتميز بشراشيب الاطارات البيضاء و رسوم و زخارف الداخل المتشابكة هندسياً ..

إقرأ أيضاً : تجديد منزل ريفي و النتيجة رائعة