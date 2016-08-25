الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكارلظهر السرير لتناسب شخصيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Boa Vista , Triplex Arquitetura Triplex Arquitetura غرفة نومأسرة نوم
Loading admin actions …

في أغلب الأحوال يعد السرير هو بؤرة بصرية لغرفة نومك و لذلك فإن ظهر السريرهو العنصر الأساسي و الظاهر في السرير و بتغيره يتغير كل شئ في الغرفة. فظهر السرير يمكن أن يغير شكل و إحساس الغرفة تماماً فمهما كان ذوقك و طرازك المفضل فسوف تجد ظهر السرير المناسب سواء كنت تفضل الشكل التقليدي أو الغير تقليدي.

ولذلك فقد جئنا لكم اليوم بتصاميم مختلفة لتتمكنوا من إقتباسها في منازلكم..

1.طراز إنتقائي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لم ننسى الغرف على الطراز الإنتقائي، فهنا تم وضع لوحة خشبية خلف السرير لتكون ظهر مزدوج للسرير وخلف الظهر الأصلي المنخفض، هذا الظهر المزدوج أضاف لمسة أنيقة وعفوية على هذه الغرفة الأنيقة.

2.كلاسيكي وفخم

Scarlett Bed homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Scarlett Bed

homify
homify
homify

إذا كنت تفضل السريرالكلاسيكي الفخم، فيمكنك تنجيد ظهر السرير العالي حتى تتمكن من خلق ظهر عالي يحتضن جسدك أثناء النوم. لون القماش المستخدم الأحمر دافئ و مميز في هذا التصميم.

3.ظهر السرير قوي

Casa Boa Vista , Triplex Arquitetura Triplex Arquitetura غرفة نومأسرة نوم
Triplex Arquitetura

Triplex Arquitetura
Triplex Arquitetura
Triplex Arquitetura

هنا تم عمل ظهرعالي للسرير من الخشب عن طريق رص بلاطات خشبية سوياً على شكل سبعات و ثمانيات لتكون هذه اللوحة الفريدة. تم تثبيت رفين على الجانبين ليعمل كل منهم كطاولة جانبية للسرير ثم نبتت المصابيح الجانبية على ظهر السرير ليكون وحدة السرير كاملة و أقوى عنصر فيها.

4.لوحة فنية

Celosías Cabeceros, Andaluciart Celosías y Tallados Andaluciart Celosías y Tallados غرفة نومأسرة نوم
Andaluciart Celosías y Tallados

Andaluciart Celosías y Tallados
Andaluciart Celosías y Tallados
Andaluciart Celosías y Tallados

بالطبع هذا ليس جزءاً من السرير و لكنه أعطاه الطراز المراد الوصول إليه. فللحصول على هذا الشكل، يمكنك تعليق لوحات فنية مفرغة بأشكال هندسية وعربية مميزة  على الحائط خلف السرير لتعطي هذا الشكل الأنيق،

5.البيت الصغير

Quarto Montessoriano, Legrand Arquitetura Legrand Arquitetura غرفة الاطفال
Legrand Arquitetura

Legrand Arquitetura
Legrand Arquitetura
Legrand Arquitetura

لغرف الأطفال يمكنك عمل أشكال مثيرة لظهور سرائرهم أيضاً، فهنا تم عمل ظهر سرير يشبه المنزل الصغير حتى نعطي للصغار إنطباع جيد بأن هذا بيتهم الصغير.

6.​الطراز الاسكندينافي

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

إذا كنت تفضل اللون الأبيض والبساطة الشديدة فأفضل الحلول هي سرير من اللون الأبيض، فهو باقي أمام عامل الزمن كما أن اللون الأبيض يساهم في أن تبدو الغرفة نظيفة و مرتبة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.​الغرفة الحلزونية

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

أمامنا غرفة على الطراز المودرن، بشكل فريد من نوعة. هذا التصميم بعتمد على خلق عنصر لافت للنظر في غرفة النوم فالسرير وظهره كله قطعة واحدة و التي تعتبر قطع فنية في حد ذاتها.

​8.غرفة تقليدية

CO 18, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA غرفة نومأسرة نوم
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

هذا السرير منتشر منذ عدة قرون فهو مصمم من خشب قوي يمكنه أن يصمد أمام عامل الزمن، يمكنك دهانه باللاكيه أو إعطاءه قشرة خشبية مع صبغ الخشب بحيث تظهر نقشة الخشب الطبيعية.

9.البارز والغائر

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

هذا السرير المصنوع من الخشب المعاد تدويره، إختار أصحابه أن يكون من دون ظهر للسرير و لكن بحرفيه استغل المصمم الحائط من خلفه في عمل رفوف على الجانببين و توفير مساحة غائره لتحدد مساحة السرير وتكون لافتة للنظر دون عمل ظهر حقيقي للسرير.

10.لوحة فنية

Master bed by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
homify

السرير الحديدي منتشر في البيوت على الطراز الريف الأوربي، فمع وجود لوحة فنية تجريدية أعلى السرير والتي تعطي إحساس رائع و مهدئ للغرفة، و خاصة مع خطوط السرير الحديدي البسيطة و الرائعة.

5 تصميمات لمنازل مودرن مع مساقطها
ما رأيك في هذه الأفكار؟ شاركنا بتعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً