10 أفكارلظهر السرير لتناسب شخصيتك

في أغلب الأحوال يعد السرير هو بؤرة بصرية لغرفة نومك و لذلك فإن ظهر السريرهو العنصر الأساسي و الظاهر في السرير و بتغيره يتغير كل شئ في الغرفة. فظهر السرير يمكن أن يغير شكل و إحساس الغرفة تماماً فمهما كان ذوقك و طرازك المفضل فسوف تجد ظهر السرير المناسب سواء كنت تفضل الشكل التقليدي أو الغير تقليدي.

ولذلك فقد جئنا لكم اليوم بتصاميم مختلفة لتتمكنوا من إقتباسها في منازلكم..