10 أفكارلظهر السرير لتناسب شخصيتك

في أغلب الأحوال يعد السرير هو بؤرة بصرية لغرفة نومك و لذلك فإن ظهر السريرهو العنصر الأساسي و الظاهر في السرير و بتغيره يتغير كل شئ في الغرفة. فظهر السرير يمكن أن يغير شكل و إحساس الغرفة تماماً فمهما كان ذوقك و طرازك المفضل فسوف تجد ظهر السرير المناسب سواء كنت تفضل الشكل التقليدي أو الغير تقليدي.
ولذلك فقد جئنا لكم اليوم بتصاميم مختلفة لتتمكنوا من إقتباسها في منازلكم..
لم ننسى الغرف على الطراز الإنتقائي، فهنا تم وضع لوحة خشبية خلف السرير لتكون ظهر مزدوج للسرير وخلف الظهر الأصلي المنخفض، هذا الظهر المزدوج أضاف لمسة أنيقة وعفوية على هذه الغرفة الأنيقة.
إذا كنت تفضل السريرالكلاسيكي الفخم، فيمكنك تنجيد ظهر السرير العالي حتى تتمكن من خلق ظهر عالي يحتضن جسدك أثناء النوم. لون القماش المستخدم الأحمر دافئ و مميز في هذا التصميم.
هنا تم عمل ظهرعالي للسرير من الخشب عن طريق رص بلاطات خشبية سوياً على شكل سبعات و ثمانيات لتكون هذه اللوحة الفريدة. تم تثبيت رفين على الجانبين ليعمل كل منهم كطاولة جانبية للسرير ثم نبتت المصابيح الجانبية على ظهر السرير ليكون وحدة السرير كاملة و أقوى عنصر فيها.
بالطبع هذا ليس جزءاً من السرير و لكنه أعطاه الطراز المراد الوصول إليه. فللحصول على هذا الشكل، يمكنك تعليق لوحات فنية مفرغة بأشكال هندسية وعربية مميزة على الحائط خلف السرير لتعطي هذا الشكل الأنيق،
لغرف الأطفال يمكنك عمل أشكال مثيرة لظهور سرائرهم أيضاً، فهنا تم عمل ظهر سرير يشبه المنزل الصغير حتى نعطي للصغار إنطباع جيد بأن هذا بيتهم الصغير.
إذا كنت تفضل اللون الأبيض والبساطة الشديدة فأفضل الحلول هي سرير من اللون الأبيض، فهو باقي أمام عامل الزمن كما أن اللون الأبيض يساهم في أن تبدو الغرفة نظيفة و مرتبة.
أمامنا غرفة على الطراز المودرن، بشكل فريد من نوعة. هذا التصميم بعتمد على خلق عنصر لافت للنظر في غرفة النوم فالسرير وظهره كله قطعة واحدة و التي تعتبر قطع فنية في حد ذاتها.
هذا السرير منتشر منذ عدة قرون فهو مصمم من خشب قوي يمكنه أن يصمد أمام عامل الزمن، يمكنك دهانه باللاكيه أو إعطاءه قشرة خشبية مع صبغ الخشب بحيث تظهر نقشة الخشب الطبيعية.
هذا السرير المصنوع من الخشب المعاد تدويره، إختار أصحابه أن يكون من دون ظهر للسرير و لكن بحرفيه استغل المصمم الحائط من خلفه في عمل رفوف على الجانببين و توفير مساحة غائره لتحدد مساحة السرير وتكون لافتة للنظر دون عمل ظهر حقيقي للسرير.