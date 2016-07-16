تحويل حديقة مُملة إلى أخرى حديثة غير تقليدية

يعتبر التجديد والتغيير من أسس الحياة العصرية، فلا يمكن أن يعيش الفرد دومًا في كلاسيكية مطلقة وسط كل التصميمات والحداثة التي تحيط به من جميع الجهات، فالإنسان بطبعه يميل للأحدث والأجمل.

كما أن الحديقة المنزلية من أفضل أماكن الاستجمام بالمنزل، لذلك يعتبر هذا نموزج للتغيير والبُعد عن الروتينية، بإستخدام الأساليب الحديثة البسيطة، وتحويل حديقة مُملة إلى أخرى حديثة غير تقليدية.