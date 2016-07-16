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شقة ملونة نابضة بالحياة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة نوم
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دائمًا ما نبحث عن التجديد ولكننا نتشبث في نفس الوقت بالماضي، نحن نريد كل شيء دائمًا عراقة الماضي ودفئه وحداثة الحاضر وعمليته، هذه الشقة مثال رائع  لمشروع نجح فيه الخبراء في تحويل شقة لتجمع بين عراقة الماضي وعصرية الحاضرباستخدام مجموعة من الألوان المشرقة وعناصر الديكور المبهجة، دعنا نعرض لك المشروع بالتفصيل من خلال هذا الموضوع  

غرفة المطبخ

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مطبخ
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

الحيوية والإشراق هما ما يميزا هذا المطبخ، وذلك لاجتماع عدة عناصرجعلت منه مطبخ مفعم بالبهجة، النافذة الكبيرة التي توجد به نقلت الضوء الطبيعي بغزارة إليه، بالإضافة إلى المصباح الكبير المعلق في السقف، والخزانات البيضاء واللمسات الزرقاء في الأرض والجدران، كل هذه العناصر اجتمعت في مهمة إظهار المطبخ بهذا الجمال ونجحت فيها.  

غرفة الحمام

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo حمام
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

استخدمت مجموعة مختلفة  من الألوان في غرفة الحمام، البساطة والبعد عن البهرجة هو ما يفضله خبراء هذا العصر والفضاء هو الإتجاه الحديث مؤخرًا، ولذلك صُمم هذا الحمام بخطوط بسيطة وبالوعة حديثة ملفتة للنظر على الرغم من بساطتها إلا أنها مبتكرة للغاية.  

خزانة ملونة

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة الملابس
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

تبدو لنا في هذه الصورة الخزانة وهي تحاول كسر نمطيقة الألوان، فـتلون إحدى أركانها بألوان متعددة على خلفية بيضاء لكن بشكل هاديء غير مبالغ فيه.  

غرفة النوم

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة نوم
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

أما عن غرفة النوم ذات الأرضية الخشبية وضع في منتصفها سرير مريح بواجهة أمامية مليئة بالألوان لا يمكن إغفال تأثيرها، وضع السرير من الأمور التي يجب الاعتناء بها في منزلك فإذا كان وضع المكان الذي تضع عليه رأسك للتخلص من تعب يومك غير مريح، كيف ستحصل على الراحة إذًا. 

حوض مستدير

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo حمام
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

الحوض المسادير في هذا الحمام الحديث مثال رائع للأحواض المستديرة، والجدار الرمادي مناسب جدًا فجعل المساحة لطيفة بما فيه الكفاية ولائق جدًا للأكسسارات البنفسجية مثل المزهرية الساكنة على الحوض. 

غرفة المكتب

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo مكتب عمل أو دراسة
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

غرفة المكتب بالطبع رائعة كباقي غرف الشقة، تحتوي على مكتب خشبي كبير بمواجهة النافذة حتى يتلقى أكبر قدر من ضوء النهار، وخزانة حديثة  للكتب والملفات معلقة بشكل بسيط على الحائط  تحمل بعض الكتب والملفات بالإضافة إلى قطع أكسسوارات تزيد من جمال الغرفة . 

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غرفة السفرة

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة السفرة
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

غرفة السفرة مكان خاص جدًا، جداره الذهبي والمصباح الكبير والأساس الحديث أندمجا بشكل راقي جدًا، مما جعلها أيقونة للجمال والرقي. 

غرفة المعيشة

Apartamento Graça, Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة المعيشة
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

غرفة المعيشة جمعت عناصر الراحة كلها بداخلها من مقاعد وثيرة ومصباح أنيق بالإضافة إلى ألوان الغرفة المذهلة، مما جعلها غرفة جميلة جدًا وأنيقة . 

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منزل عصري بأجواء استوائية
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