شقة ملونة نابضة بالحياة

أما عن غرفة النوم ذات الأرضية الخشبية وضع في منتصفها سرير مريح بواجهة أمامية مليئة بالألوان لا يمكن إغفال تأثيرها، وضع السرير من الأمور التي يجب الاعتناء بها في منزلك فإذا كان وضع المكان الذي تضع عليه رأسك للتخلص من تعب يومك غير مريح، كيف ستحصل على الراحة إذًا.