شقة ملونة نابضة بالحياة

دائمًا ما نبحث عن التجديد ولكننا نتشبث في نفس الوقت بالماضي، نحن نريد كل شيء دائمًا عراقة الماضي ودفئه وحداثة الحاضر وعمليته، هذه الشقة مثال رائع لمشروع نجح فيه الخبراء في تحويل شقة لتجمع بين عراقة الماضي وعصرية الحاضرباستخدام مجموعة من الألوان المشرقة وعناصر الديكور المبهجة، دعنا نعرض لك المشروع بالتفصيل من خلال هذا الموضوع
الحيوية والإشراق هما ما يميزا هذا المطبخ، وذلك لاجتماع عدة عناصرجعلت منه مطبخ مفعم بالبهجة، النافذة الكبيرة التي توجد به نقلت الضوء الطبيعي بغزارة إليه، بالإضافة إلى المصباح الكبير المعلق في السقف، والخزانات البيضاء واللمسات الزرقاء في الأرض والجدران، كل هذه العناصر اجتمعت في مهمة إظهار المطبخ بهذا الجمال ونجحت فيها.
استخدمت مجموعة مختلفة من الألوان في غرفة الحمام، البساطة والبعد عن البهرجة هو ما يفضله خبراء هذا العصر والفضاء هو الإتجاه الحديث مؤخرًا، ولذلك صُمم هذا الحمام بخطوط بسيطة وبالوعة حديثة ملفتة للنظر على الرغم من بساطتها إلا أنها مبتكرة للغاية.
تبدو لنا في هذه الصورة الخزانة وهي تحاول كسر نمطيقة الألوان، فـتلون إحدى أركانها بألوان متعددة على خلفية بيضاء لكن بشكل هاديء غير مبالغ فيه.
أما عن غرفة النوم ذات الأرضية الخشبية وضع في منتصفها سرير مريح بواجهة أمامية مليئة بالألوان لا يمكن إغفال تأثيرها، وضع السرير من الأمور التي يجب الاعتناء بها في منزلك فإذا كان وضع المكان الذي تضع عليه رأسك للتخلص من تعب يومك غير مريح، كيف ستحصل على الراحة إذًا.
الحوض المسادير في هذا الحمام الحديث مثال رائع للأحواض المستديرة، والجدار الرمادي مناسب جدًا فجعل المساحة لطيفة بما فيه الكفاية ولائق جدًا للأكسسارات البنفسجية مثل المزهرية الساكنة على الحوض.
غرفة المكتب بالطبع رائعة كباقي غرف الشقة، تحتوي على مكتب خشبي كبير بمواجهة النافذة حتى يتلقى أكبر قدر من ضوء النهار، وخزانة حديثة للكتب والملفات معلقة بشكل بسيط على الحائط تحمل بعض الكتب والملفات بالإضافة إلى قطع أكسسوارات تزيد من جمال الغرفة .
غرفة السفرة مكان خاص جدًا، جداره الذهبي والمصباح الكبير والأساس الحديث أندمجا بشكل راقي جدًا، مما جعلها أيقونة للجمال والرقي.
غرفة المعيشة جمعت عناصر الراحة كلها بداخلها من مقاعد وثيرة ومصباح أنيق بالإضافة إلى ألوان الغرفة المذهلة، مما جعلها غرفة جميلة جدًا وأنيقة .
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