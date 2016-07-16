أيهما أرقى : أثاث كثير أم أثاث قليل !..

طريقة أخرى تناسب محبي التفاصيل ، الذي ينفرون من الألوان الحياديه و الأثاث القليل بحجة الملل البصري . و هي تعويض قلة الأثاث بوفرة الخامات ، مما يعني حصولك على الحيويه و كسر الملل من تنوع الخامات بدلاً من المبالغه في عدد الأثاث . و هذه الغرفه من تصميم meritxell-ribe ، و التى نلاحظ فيها استخدام أكثر من خامه في تصميم السفره ، حيث الكراسي بعضها من المعدن و الآخر من البلاستيك الشفاف المقوى الشبيه بالزجاج و العصري بإمتياز ، و الطاولة من الخشب . كما نجد الأحجار البرتقاليه في جدار الحائط و بجانبها إطارات خشبيه للنوافذ ، مع ثريا سقف أنيقة التصميم لا يكفى جمالها الكلمات ، كل هذا يدفع بالممل البصري بعيداً على الرُغم من قلة الأثاث .