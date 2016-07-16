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أيهما أرقى : أثاث كثير أم أثاث قليل !..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
HOUSE IN THE CORNER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. غرفة المعيشة
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يدعو خبراء التصميم الحديث إلى استخدام قطع الأثاث العمليه و الضروريه بشكل عام ، و لا يحبذ الكثير ازدحام المكان بالمتاع و الأثاث . و رغم ذلك تظل بعض البيوت مليئه بالأثاث ، ظنا من أصحابها أن كثرة الأثاث و الإكسسوارات تعني ذوق أكثر فخامة و جمال . و التصاميم الحديثه لا تنبذ استخدام قطع الإكسسوارات تماماً ، بل تشجع عليها في بعض الأنماط ، و أيضاً قد يُشجع التصميم العصري على استخدام عدد أكثر من قطع الأثاث عند الحاجه إلى ذلك .

القليل من الأثاث الكثير من الراحه

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

ركن الشرفه في المنزل ، يعني الملاذ الهاديء لأفراد الأسره . يدخل أفراد الأسره إلى الشرفه طلباً للراحه و الإستجمام ، لذا من غير المعقول أن تجعلها مزدحمه بالأثاث ، و العوامل المشتته للنظر . بل عليك اختيار أثاث مريح و عملي بعدد مناسب حتى تلفت الإنتباه إلى الطاقه الإيجابيه في الزهور و النسيم العليل .

الحمام الأنيق

dezanove house designed by iñaki leite - family bathroom on first floor Inaki Leite Design Ltd. حمام inaki leite,architect london,your architect,yourarchitectlondon
Inaki Leite Design Ltd.

dezanove house designed by iñaki leite – family bathroom on first floor

Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.
Inaki Leite Design Ltd.

أناقة الحمام الحقيقية تكمن في حسن ترتيبه و نظافته الدائمه ، لذا عندما تجعل كل ركن مليء بالإكسسوار ، فأنت تعيق إمكانية تنظيفه المستمره ، أو تجعلها مهمه شاقه على أقل تقدير . احرص على اختيار تصميم نحيف لمعدات الحمام بخامات متينه و جذابه ، مثل خامة الخشب المعالج التى تعادل برودة الحمام و تمنحه دفئاً جميلاً .

قطعه واحده تعني الكثير

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

إذا كنت من محبي التصاميم الغنيه بالكثير من التفاصيل ، فلا تجعل شغفك يوجهك للمكان الخطأ و تسرف في الزينه و الأثاث . بل ركز اهتمامك على اختيار قطعه واحده مزخرفه أنيقه تُشبع نهمك للتفاصيل ، و حافظ على البساطه فيما عداها من ديكورات المكان .

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تعويض قلة الأثاث بوفرة الخامات

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio غرفة السفرة
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

طريقة أخرى تناسب محبي التفاصيل ، الذي ينفرون من الألوان الحياديه و الأثاث القليل بحجة الملل البصري . و هي تعويض قلة الأثاث بوفرة الخامات ، مما يعني حصولك على الحيويه و كسر الملل من تنوع الخامات بدلاً من المبالغه في عدد الأثاث . و هذه الغرفه من تصميم meritxell-ribe ، و التى نلاحظ فيها استخدام أكثر من خامه في تصميم السفره ، حيث الكراسي بعضها من المعدن و الآخر من البلاستيك الشفاف المقوى الشبيه بالزجاج و العصري بإمتياز ، و الطاولة من الخشب . كما نجد الأحجار البرتقاليه في جدار الحائط و بجانبها إطارات خشبيه للنوافذ ، مع ثريا سقف أنيقة التصميم لا يكفى جمالها الكلمات ، كل هذا يدفع بالممل البصري بعيداً على الرُغم من قلة الأثاث .

متى تختار الكثير من الأثاث

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

من غير المنطقى أن تبلغ مساحة منزلك مئات الأمتار ، و تجعله فارغاً من الأثاث . كما أن عدد أفراد الأسره الكبير يحتم عدد أكثر من قطع الأثاث ، فضلاً عن طبيعة الغرفه التى تقوم بتأثيثها . فغرفة المعيشه على سبيل المثال ، تحتاج لعدد أكبر من الأثاث عن غرفة النوم . لذا يمكنك اختيار الكثير من الأثاث بلا خوف ، في الغرف ذات المساحه الواسعه . و لكن احرص دائماً على ألوان هادئه ولا سيما الألوان الحياديه ، و لا تجعل باليتة ألوانك تزيد عن أربعة ألوان لنتائج أفضل .

غرف النوم و حب الجنون

Интерьер квартиры в стиле минимализм, 165 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

قد تشاهد غرفة نوم ،و تشعر أن الغرفه سوف تنقض عليك ، و ذلك بسبب كثرة الألوان و الأثاث .  فاعتماد ألوان صارخه لجميع جدران الغرفه ، مع سرير بهيكل مزخرف و ستائر متعددة الألوان مع الكثير من الكراسي ، لا يمت بصله لعنصر الإختلاف الذي يدعو إليه مهندسي الديكور في غرف النوم . و لكن لمسة الإختلاف في الغرفه تكون بإعتماد قطعه مميزه أو إثنان ، مع إضافة على أحد جدران الغرفه و ليس جميعها باستخدام ورق الحائط أو الأحجار أو الجيبسوم بورد . و في هذه الغرفه لاحظنا بساطة الغرفه و حياديتها ، و الإكتفاء باللمسة الفاخره في ثريا السقف الضخمه بلون متوهج جذاب .

خداع ديكوري لذيذ - المنزل المهجور
ماذا تفضل القليل أم الكثير من الأثاث؟شاركنا في التعليقات

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