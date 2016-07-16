أيهما أرقى : أثاث كثير أم أثاث قليل !..

يدعو خبراء التصميم الحديث إلى استخدام قطع الأثاث العمليه و الضروريه بشكل عام ، و لا يحبذ الكثير ازدحام المكان بالمتاع و الأثاث . و رغم ذلك تظل بعض البيوت مليئه بالأثاث ، ظنا من أصحابها أن كثرة الأثاث و الإكسسوارات تعني ذوق أكثر فخامة و جمال . و التصاميم الحديثه لا تنبذ استخدام قطع الإكسسوارات تماماً ، بل تشجع عليها في بعض الأنماط ، و أيضاً قد يُشجع التصميم العصري على استخدام عدد أكثر من قطع الأثاث عند الحاجه إلى ذلك .
ركن الشرفه في المنزل ، يعني الملاذ الهاديء لأفراد الأسره . يدخل أفراد الأسره إلى الشرفه طلباً للراحه و الإستجمام ، لذا من غير المعقول أن تجعلها مزدحمه بالأثاث ، و العوامل المشتته للنظر . بل عليك اختيار أثاث مريح و عملي بعدد مناسب حتى تلفت الإنتباه إلى الطاقه الإيجابيه في الزهور و النسيم العليل .
أناقة الحمام الحقيقية تكمن في حسن ترتيبه و نظافته الدائمه ، لذا عندما تجعل كل ركن مليء بالإكسسوار ، فأنت تعيق إمكانية تنظيفه المستمره ، أو تجعلها مهمه شاقه على أقل تقدير . احرص على اختيار تصميم نحيف لمعدات الحمام بخامات متينه و جذابه ، مثل خامة الخشب المعالج التى تعادل برودة الحمام و تمنحه دفئاً جميلاً .
إذا كنت من محبي التصاميم الغنيه بالكثير من التفاصيل ، فلا تجعل شغفك يوجهك للمكان الخطأ و تسرف في الزينه و الأثاث . بل ركز اهتمامك على اختيار قطعه واحده مزخرفه أنيقه تُشبع نهمك للتفاصيل ، و حافظ على البساطه فيما عداها من ديكورات المكان .
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طريقة أخرى تناسب محبي التفاصيل ، الذي ينفرون من الألوان الحياديه و الأثاث القليل بحجة الملل البصري . و هي تعويض قلة الأثاث بوفرة الخامات ، مما يعني حصولك على الحيويه و كسر الملل من تنوع الخامات بدلاً من المبالغه في عدد الأثاث . و هذه الغرفه من تصميم meritxell-ribe ، و التى نلاحظ فيها استخدام أكثر من خامه في تصميم السفره ، حيث الكراسي بعضها من المعدن و الآخر من البلاستيك الشفاف المقوى الشبيه بالزجاج و العصري بإمتياز ، و الطاولة من الخشب . كما نجد الأحجار البرتقاليه في جدار الحائط و بجانبها إطارات خشبيه للنوافذ ، مع ثريا سقف أنيقة التصميم لا يكفى جمالها الكلمات ، كل هذا يدفع بالممل البصري بعيداً على الرُغم من قلة الأثاث .
من غير المنطقى أن تبلغ مساحة منزلك مئات الأمتار ، و تجعله فارغاً من الأثاث . كما أن عدد أفراد الأسره الكبير يحتم عدد أكثر من قطع الأثاث ، فضلاً عن طبيعة الغرفه التى تقوم بتأثيثها . فغرفة المعيشه على سبيل المثال ، تحتاج لعدد أكبر من الأثاث عن غرفة النوم . لذا يمكنك اختيار الكثير من الأثاث بلا خوف ، في الغرف ذات المساحه الواسعه . و لكن احرص دائماً على ألوان هادئه ولا سيما الألوان الحياديه ، و لا تجعل باليتة ألوانك تزيد عن أربعة ألوان لنتائج أفضل .
قد تشاهد غرفة نوم ،و تشعر أن الغرفه سوف تنقض عليك ، و ذلك بسبب كثرة الألوان و الأثاث . فاعتماد ألوان صارخه لجميع جدران الغرفه ، مع سرير بهيكل مزخرف و ستائر متعددة الألوان مع الكثير من الكراسي ، لا يمت بصله لعنصر الإختلاف الذي يدعو إليه مهندسي الديكور في غرف النوم . و لكن لمسة الإختلاف في الغرفه تكون بإعتماد قطعه مميزه أو إثنان ، مع إضافة على أحد جدران الغرفه و ليس جميعها باستخدام ورق الحائط أو الأحجار أو الجيبسوم بورد . و في هذه الغرفه لاحظنا بساطة الغرفه و حياديتها ، و الإكتفاء باللمسة الفاخره في ثريا السقف الضخمه بلون متوهج جذاب .