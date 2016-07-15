لبيتٍ زاهٍ بلمسات اللون الأحمر

إن كنت من محبي الألوان الزاهية خصوصًا الأحمر والبرتقالي والأصفر ولكنك تجهل كيفية استخدامها بشكل سليم في منزلك!، إليك هذا المقال وما يعرضه من نموذج فريد يحظى بتصميم مميز وألوان رائعة مزجت بين الحيوية والهدوء والتي بالتأكيد ستنل إعجابك!
من هذه الزاوية، نلاحظ بسهولة جانب من غرفة المعيشة والتي هي أحد الغرف المبهجة بذلك المنزل الزاهي!، الأحمر كان إضافة رائعة لها بكل المقاييس، حيث نجح المصمم في توظيفه جيدًا وبشكل متوازن، سواء باستخدامه في تلك الوسائد المزينة للركنة، أو في إطار مدخل الغرفة، وربما في ذلك المقعد المريح ذو الأرجل الغريبة!
الغرفة كما نرى هنا تحظى بتصميم شديد العصرية، ورغم أن بها كثير من قطع الديكور، إلا أنك لا يمكن أن تشعر بالازعاج مطلقًا! حيث أن ذلك نابع من دقة التنظيم وتوزيع الأثاث بها بشكل مثالي!، فهي ببساطة مكونة من ركنة هادئة اللون بتصميم راقي.. أمامها طاولة خشبية بحجم مناسب لمساحة الغرفة وبجانبها مقعد بلا مساند!
أما عن فرش الغرفة، فالستائر هادئة ومريحة للعين بنفس لون الركنة مما يوحي بالتناسق الكبير بينهما، على عكس السجادة مطلقًا التي تكسو الأرضية بالكامل، فهي كثيرة التفاصيل، تزينها حروف مختلفة باللغة الإنجليزية بلونها الأبيض الناصع بخلفية سوداء أنيقة كفيلة بإظهار ما وُضِعَ فوقها من أثاث.
المفاجأة! الجانب الآخر من غرفة المعيشة مصمم على هيئة مكتب مفتوح على الغرفة.. مُتخذًا من ذلك الجدار الجانبي بلونه الأحمر البراق مسندًا له! بل هو جزءًا أساسيًا من تصميمه.
فالمكتب ببساطة مكون من رفين بخامة ربما تكون أكريلك، أحدهما عريض ليستوعب أغراض المكتب كاملة، والآخر أقل عرضًا وسُمكًا كما يعلو الأول بحوالي متر بحيث يمكن استخدامه في وضع أية تحف أو اكسسوارات بسيطة تبرز جمال الرف من ناحية، وربما بعض الملفات والكتب من ناحية أخرى.
رغم أن الرواق هادئ باللونين الأبيض والأسود مع بعض لمسات اللون الرمادي، إلا أن اللمسة البسيطة التي أضافها المصمم لمدخل الغرفة الجانبية باللون الأحمر ساهم في منح ذلك الرواق إطلالة أكثر جمالًا لأنها باتت جزءًا من الرواق أيضًا.. ونجح فعليًا في إخراجه من حالة السكون الهائم بها!
يحظى الرواق أيضًا بمرآة أنيقة مثبتة على رف زجاجي طويل مثبت هو الآخر على قطعة ديكور خشبية راقية بتصميم عصري بفخامة اللون الأسود.
غرفة الاستقبال تسير على نفس المنوال، وهي أيضًا تبدو ساحرة بلمسات اللون الأحمر التي لجأ إليها المصمم في كلًا من الإطارين الرائعين بخلفية الركنة، وكذلك الكرسي الأحمر الكلاسيكي المنافي تمامًا لتصميم الركنة العصري! مما يبرز نجاح المصمم في المزج بين كلًا من الكلاسيكية والعصرية في مكانٍ واحد ليُكوّن بحسهما غرفة استقبال أنيقة وغير مألوفة في نهاية المطاف.
لم تختلف غرفة النوم كثيرًا عن غيرها من الغرف، بل بالعكس اتبع المصمم نفس المبدأ المتبع ببقية المنزل، وهو بث البهجة بأرجائه وأروقته من خلال إضافة اللون الأحمر، فهنا الأحمر كان أساسيًا بأحد الحوائط الجانبية للغرفة، وهو أيضًا يزين الجانب السفلي من السرير، وكذلك في إحدى الوسائد، والمكتبة بجهة اليمين!
وأخيرًا إلى المطبخ والمقام وحده في ركنٍ خاص وهادئ.. ورغم ذلك إلا أنه لم ينج من اللون الأحمر الذي زيّن مائدة الطعام وميزها عما يُحاوطها من مقاعد خشبية.. فحتى وإن كانت تلك الإضافة الحمراء بسيطة، إلا أن المصمم حرص على عدم إغفالها.
استخدام المصمم لذلك المقعدين الخشبيين في المطبخ كان غريبًا هنا خصوصًا لصغر مساحته، ولكنهما رغم ذلك نجحا باختلافهما في منح المطبخ إطلالة غير مألوفة!، فجعلوه يشبه كثيرًا الكافيتريات العامة أو ربما إحدى المطاعم الشعبية!
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