لبيتٍ زاهٍ بلمسات اللون الأحمر

من هذه الزاوية، نلاحظ بسهولة جانب من غرفة المعيشة والتي هي أحد الغرف المبهجة بذلك المنزل الزاهي!، الأحمر كان إضافة رائعة لها بكل المقاييس، حيث نجح المصمم في توظيفه جيدًا وبشكل متوازن، سواء باستخدامه في تلك الوسائد المزينة للركنة، أو في إطار مدخل الغرفة، وربما في ذلك المقعد المريح ذو الأرجل الغريبة!

الغرفة كما نرى هنا تحظى بتصميم شديد العصرية، ورغم أن بها كثير من قطع الديكور، إلا أنك لا يمكن أن تشعر بالازعاج مطلقًا! حيث أن ذلك نابع من دقة التنظيم وتوزيع الأثاث بها بشكل مثالي!، فهي ببساطة مكونة من ركنة هادئة اللون بتصميم راقي.. أمامها طاولة خشبية بحجم مناسب لمساحة الغرفة وبجانبها مقعد بلا مساند!

أما عن فرش الغرفة، فالستائر هادئة ومريحة للعين بنفس لون الركنة مما يوحي بالتناسق الكبير بينهما، على عكس السجادة مطلقًا التي تكسو الأرضية بالكامل، فهي كثيرة التفاصيل، تزينها حروف مختلفة باللغة الإنجليزية بلونها الأبيض الناصع بخلفية سوداء أنيقة كفيلة بإظهار ما وُضِعَ فوقها من أثاث.