كوخ من الخارج وتحفة فنية من الداخل

الاتجاه إلى المنازل الصغيرة الخشبية في الفترة الاخيرة، أصبح من أكثر الأتجاهات في الديكور والتصميم المعماري انتشاراً، فلم تعد فكرة فخامة المنزل ورقيه مرتبطة بمساحته الواسعة بالمرة، فالأمر أختلف الأن، فأصبح هناك العديد من المنازل مساحتها صغيرة وبسيطة جداً لكنها تتفوق بمراحل من الجمال عن تلك المنازل الكبيرة في المساحة، فالموضوع بأختصار ليس له علاقة بالمرة بالمساحة، الموضوع متعلق بذكاء استغلال المساحات بطريقة مبدعة وصحيحة، فيمكنك ببساطة جداً الأستفادة من المساحات القليلة الموجودة في المنزل بطريقة تجعل منزلك يبدو أكبر من مساحته الأساسية، ونحن اليوم في جولة في الولايات المتحدة الامريكية مع هذا المنزل الصغير، الذى يشبة الكوخ الخشبي في وسط الغابة لكنك ستتفاجئ من الداخل عندما تشاهد روعة التصميم وذكاء استغلال المساحات بداخلة بطريقة ابداعية.