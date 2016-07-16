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كوخ من الخارج وتحفة فنية من الداخل

منة اسماعيل منة اسماعيل
TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
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الاتجاه إلى المنازل الصغيرة الخشبية في الفترة الاخيرة، أصبح من أكثر الأتجاهات في الديكور والتصميم المعماري انتشاراً، فلم تعد فكرة فخامة المنزل ورقيه مرتبطة بمساحته الواسعة بالمرة،  فالأمر أختلف الأن، فأصبح هناك العديد من المنازل مساحتها صغيرة وبسيطة جداً لكنها تتفوق بمراحل من الجمال عن تلك المنازل الكبيرة في المساحة، فالموضوع بأختصار ليس له علاقة بالمرة بالمساحة، الموضوع متعلق بذكاء استغلال المساحات بطريقة مبدعة وصحيحة، فيمكنك ببساطة جداً الأستفادة من المساحات القليلة الموجودة في المنزل بطريقة تجعل منزلك يبدو أكبر من مساحته الأساسية، ونحن اليوم في جولة في الولايات المتحدة الامريكية مع هذا المنزل الصغير، الذى يشبة الكوخ الخشبي في وسط الغابة لكنك ستتفاجئ من الداخل عندما تشاهد روعة التصميم وذكاء استغلال المساحات بداخلة بطريقة ابداعية.

كوخ من الخارج

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

كما نري المنزل من الخارج يشبه الكوخ بشكل كبير، تصميم خشبي بالكامل لواجهة المنزل، تشعر من الخارج انك أمام منزل صغير في المساحة بشكل واضح، لكنك ستندهش عندما تشاهد كيفية استغلال المساحات الصغيرة داخل المنزل.

غرفة المعيشة

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

غرفة المعيشة داخل المنزل مبهجة في تصميمه بشكل كبير، فكما ذكرنا في المقدمة المساحات ليست مهمة، بقدر استغلالها بطريقة صحيحة ومناسبة، وهذا ما تحقق من خلال تصمبم غرفة المعيشة، فقد قام المصمم باستغلال المساحة بطريقة ذكية جداً، فمن المؤكد أن الأنتريه داخل غرفة المعيشة يعتبر قطعة من القطع الأساسية،ويأخذ مساحة كبيرة من مساحة الغرفة، ولكن في هذا المنزل قام المصمم باستخدام تصميم مبتكر للكنبة داخل الغرفة، كاستخدام الكنب الخشبي في الحائط الذى لم ياخذ مساحة كبيرة من الغرفة، وفى نفس الوقت أضاف لمسة بوهيمية مبهجة على غرفة المعيشة من خلال اختيار الأقمشة والألوان.

المطبخ

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

المطبخ يحتوي دائما على أدوات كثيرة مثل الأطباق،الأواني وغيرها من الأدوات، لذلك يجب الأهتمام بتصميم أماكن للتخزين كثيرة داخل المطبخ، ولكن كيف سيتحقق ذلك أذا كان المطبخ صغير في المساحة، الحل هنا يكمن في الأستعانة بالألواح الخشبية  لأنها كما نري سمحت بشكل في وضع  بوضع الكثير من الأشياء  وتخزينها في متناول اليد، فاستطاع المصمم أن يخلق من مساحة المطبخ الصغيرة لوحة فنية بوهيمية جميلة من خلال دمجه للألوان المختلفة والحارة معاً.

ذكاء تصميم السقف

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

هنا المصمم بطريقة ذكية ولانه يعلم ان مساحة المنزل صغيرة، خلق مساحة وهمية من خلال استغلاله للسطح وتصميمه بشكل رائع من خلال جعله مرتفعاً وعلى مسافة عالية بشكل واضح كما نري، فهذة اللمسة استطاعت أن تخلق مساحة فراغ وهمية داخل المنزل.

الحديقة البسيطة

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC منازل
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

وبلمسات بسيطة استطاع المصمم أن يجعل المنزل يندمج مع الطبيعة بشكل كبير، وببعض الأثاث البسيط أصبحت تستمتع بحديقة منزل بسيطة وأنيقة ولم تقيدك في شئ.

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