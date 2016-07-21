تحريك الأثاث بمنتهى السهولة

دائمًا مانبحث عن قطع الأثاث التى يسهل أن نحركها ونتعامل معها بعملية خاصة فى المنازل صغيرة المساحة، فمن وقت لآخر نفضل تغيير أماكن الأثاث لنجدد من روح المنزل ونتغلب على الروتين.
سنعرض فى هذا الكتاب أفكار تلهمك لإختيار أثاثك ببساطة وعملية فى أماكن المنزل المختلفة.
تتميز هذه الطاولة بأنها من التصميمات المبهجة لتعدد الألوان والزخارف عليها، فهى الآن من قطع الأثاث التى تتمتع بلمسة فنية ويروج لها كصيحة جديدة فى غرف المعيشة.
وتوفر هذه الطاولة طريقة عملية وبسيطة لتخزين الكتب والمجلات وفى نفس الوقت يمكن استخدامها كطاولة للقهوة مما يوفر مساحة لإستخدام طاولات اكبر
تحفظ هذه الطاولات الكثير من المساحات كما تتمتع بعملية الاستخدام كطاولات جانبية إلى جانب استخدماتها المتعددة الاخرى كمقاعد ويسهل تحريكها ولا تحتاج للمساحات الكبيرة.
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فى المساحات الصغيرة لا يوجد شىء مستحيل، إن لم تستطيع أن تجد مساحة لمكتبك يمكنك صنع طاولة سحربة قى الحائط بعد الإنتهاء من العمل عليها، يمكنك رفعها مرة أخرى فى الحائط حتى لا تشغل مساحة مع تصميم رفوف علوية كديكور أو لإستخدامها فى وضع بعض الأدوات.
مهما كانت المساحة المتاحة يمكننا تزينن المنزل بقطع ديكور بسيطة جدًا ومميزة تضفى لمسة جمالية على المكان.
بالطبع المطبخ من أكثر الاماكن التى نبحث عن استغلال كل ركن به وفى نفس الوقت نفضل الأفكار التى تتميز بالسهولة فى التحرك لتوفر علينا الوقت والمجهود مثل هذه الفكرة لتخزين الطعام، لن يتطلب الامر أكثر من جذب الرف ليصبح متاح أمامك كل الإختيارات.
هف فكرت من قبل بالإستغناء عن وحدات التخزين بمطبخك؟ هذه هى النتيجة عندما تم استبدالها برفوف بسيطة وأنيقة توفرلك لك مساحة أكبر بداخل مطبخك.
مع اختيار ألوان بسيطة وحيوية تجدد من إشراقة المطبخ وتنشر الطاقة فى المكان.
يتميز هذا التصميم بأنه بمناسبته للمساحات المحدودة فعرض الطاولة مع كراسى صغيرة يمكن تحريكها بسهولة وإدخالها أسفل الطاولة بعد الإنتهاء من الاستخدام،سيحب صغارك هذا التصميم لسهولة التعامل مع الطاولة وسهولة التحرك بالمقاعد.
بالطبع نحتاج طاولات بكراسى أكثر لتصبح أكثر عمليه فى استقابل الزوار، فهذه الطاولة مناسبة جدًا لوضعها بالمطبخ أو بغرف العشاء وبتصميم كراسى طويلة من الخشب ومبطنة من الأعلى بالقماش لتصحبح مريحة عند الإستخدام ،يمكنك سحبها وإدخالها بمنتهى البساطة لتوفير المساحة، فهذا التصميم مناسب ل6 أفراد.
هذه الطاولة الصغيرة مناسبة لفردين أو 4 أفراد ولكن تخفى لنا مفاجأة بإمكانية سحب الطاولة من الأعلى لتوفر مساحة اكبر لإستقبال عدد أكبر من الأفراد بوضع مريح ومصممة لإدخال الكراسى حتى توفر فى المساحة، كما ساعد تصميم الكرسى على شغل أقل مساحة ممكنة ويمكن تحريكهم بمنتهى السهولة.