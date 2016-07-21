الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تحريك الأثاث بمنتهى السهولة

هنادى موسى هنادى موسى
Detalles Inesperados, Küpu Muebles Inesperados Küpu Muebles Inesperados
Loading admin actions …

دائمًا مانبحث عن قطع الأثاث التى يسهل أن نحركها ونتعامل معها بعملية خاصة فى المنازل صغيرة المساحة، فمن وقت لآخر نفضل تغيير أماكن الأثاث لنجدد من روح المنزل ونتغلب على الروتين.

سنعرض فى هذا الكتاب أفكار تلهمك لإختيار أثاثك ببساطة وعملية فى أماكن المنزل المختلفة.

طاولة من وحدات التخزين

Detalles Inesperados, Küpu Muebles Inesperados Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados

Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados
Küpu Muebles Inesperados

تتميز هذه الطاولة بأنها من التصميمات المبهجة لتعدد الألوان والزخارف عليها، فهى الآن من قطع الأثاث التى تتمتع بلمسة فنية ويروج لها كصيحة جديدة فى غرف المعيشة.

وتوفر هذه الطاولة طريقة عملية وبسيطة لتخزين الكتب والمجلات وفى نفس الوقت يمكن استخدامها كطاولة للقهوة مما يوفر مساحة لإستخدام طاولات اكبر

الطاولات المتداخلة

Contemporary Nest of Tables Myakka Ltd غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني خشب نقي
Myakka Ltd

Contemporary Nest of Tables

Myakka Ltd
Myakka Ltd
Myakka Ltd

تحفظ هذه الطاولات الكثير من المساحات كما تتمتع بعملية الاستخدام كطاولات جانبية إلى جانب استخدماتها المتعددة الاخرى كمقاعد ويسهل تحريكها ولا تحتاج للمساحات الكبيرة.

شاهد أيضًا:تصاميم لشقق بمساحة أقل من 70 م مربع

طاولة سحرية

Appartement à Paris, Meero Meero مكتب عمل أو دراسة
Meero

Meero
Meero
Meero

فى المساحات الصغيرة لا يوجد شىء مستحيل، إن لم تستطيع أن تجد مساحة لمكتبك يمكنك صنع طاولة سحربة قى الحائط بعد الإنتهاء من العمل عليها، يمكنك رفعها مرة أخرى فى الحائط حتى لا تشغل مساحة مع تصميم رفوف علوية كديكور أو لإستخدامها فى وضع بعض الأدوات.

ديكور بسيط

DIGITALART Collection Ceramica Sant'Agostino جدران وأرضياتبلاط سيراميك
Ceramica Sant&#39;Agostino

DIGITALART Collection

Ceramica Sant'Agostino
Ceramica Sant&#39;Agostino
Ceramica Sant'Agostino

مهما كانت المساحة المتاحة يمكننا تزينن المنزل بقطع ديكور بسيطة جدًا ومميزة تضفى لمسة جمالية على المكان.

رفوف متحركة

Tall pull-out storage Urban Myth مطبخمخزن
Urban Myth

Tall pull-out storage

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

بالطبع المطبخ من أكثر الاماكن التى نبحث عن استغلال كل ركن به وفى نفس الوقت نفضل الأفكار التى تتميز بالسهولة فى التحرك لتوفر علينا الوقت والمجهود مثل هذه الفكرة لتخزين الطعام، لن يتطلب الامر أكثر من جذب الرف ليصبح متاح أمامك كل الإختيارات.

مطبخ فى منتهى الأناقة

DIGITALART Collection Ceramica Sant'Agostino جدران وأرضياتبلاط سيراميك
Ceramica Sant&#39;Agostino

DIGITALART Collection

Ceramica Sant'Agostino
Ceramica Sant&#39;Agostino
Ceramica Sant'Agostino

هف فكرت من قبل بالإستغناء عن وحدات التخزين بمطبخك؟ هذه هى النتيجة عندما تم استبدالها برفوف بسيطة وأنيقة توفرلك لك مساحة أكبر بداخل مطبخك.

مع اختيار ألوان بسيطة وحيوية تجدد من إشراقة المطبخ وتنشر الطاقة فى المكان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

طاولة للصغار

homify غرفة السفرةطاولات
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بأنه بمناسبته للمساحات المحدودة  فعرض الطاولة مع كراسى صغيرة يمكن تحريكها بسهولة وإدخالها أسفل الطاولة بعد الإنتهاء من الاستخدام،سيحب صغارك هذا التصميم لسهولة التعامل مع الطاولة وسهولة التحرك بالمقاعد.

طاولة عملية

Mesas de comedor nórdicas - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة السفرةطاولات
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

بالطبع نحتاج طاولات بكراسى أكثر لتصبح أكثر عمليه فى استقابل الزوار، فهذه الطاولة مناسبة جدًا لوضعها بالمطبخ أو بغرف العشاء وبتصميم كراسى طويلة  من الخشب ومبطنة من الأعلى بالقماش لتصحبح مريحة عند الإستخدام ،يمكنك سحبها وإدخالها بمنتهى البساطة لتوفير المساحة، فهذا التصميم مناسب ل6 أفراد.

طاولة دائرية

Mesas de comedor nórdicas - Ámbar Muebles, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles غرفة السفرةطاولات
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

هذه الطاولة الصغيرة مناسبة لفردين أو 4 أفراد ولكن تخفى لنا مفاجأة بإمكانية سحب الطاولة من الأعلى لتوفر مساحة اكبر لإستقبال عدد أكبر من الأفراد بوضع مريح  ومصممة لإدخال الكراسى حتى توفر فى المساحة، كما ساعد تصميم الكرسى على شغل أقل مساحة ممكنة ويمكن تحريكهم بمنتهى السهولة.

أفضل 10 واجهات مودرن ملونة
هل ألهمتك أى من التصميمات التى عرضناها؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً