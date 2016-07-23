بسيط من الخارج..مبهر من الداخل

سنعرض اليوم تصميم جميل ومميز لمنزل هولندى من الداخل والخارج، صمم بواسطة فريق محترف من المهندسين والمعمارين حيث قام فريق المحترفين بتوظيف خبرته فى تصميم هذا المشروع الرائع، حيث تعتمد الفكرة الأساسية على دمج المنزل بالبيئة المحيطة حوله بسلاسة وإنشاء بيئة ومساحة مناسبة لملاك المنزل ليستمتعوا بإمكانيات المنزل والبيئة الطبيعية.

ويتميز هذا المنزل العصرى بتتبع خطوط الموضة فى استخدام نمط ألوان خارجى موحد ونمط آخر موحد للتصميمات الداخلية.