بسيط من الخارج..مبهر من الداخل

سنعرض اليوم تصميم جميل ومميز لمنزل هولندى من الداخل والخارج، صمم بواسطة فريق محترف من المهندسين والمعمارين حيث قام فريق المحترفين بتوظيف خبرته فى تصميم هذا المشروع الرائع، حيث تعتمد الفكرة الأساسية على دمج المنزل بالبيئة المحيطة حوله بسلاسة وإنشاء بيئة ومساحة مناسبة لملاك المنزل ليستمتعوا بإمكانيات المنزل والبيئة الطبيعية.
ويتميز هذا المنزل العصرى بتتبع خطوط الموضة فى استخدام نمط ألوان خارجى موحد ونمط آخر موحد للتصميمات الداخلية.
تم إنشاء المنزل فى حديقة واسعة مفتوحة ، وصمم المنزل ينمط مكعب من خلال تصميم معمارى متوازن فى الألوان والمواد المختلفة المستخدمة فى البناء،مثل الأحجار الرمادية والتى تتناسث بشدة مع ألوان الحديقة والأشجار المحيطة بالمنزل.
تصميم أنيق ومتناسق ولمسة مميزة يضفيها استخدام الزجاج مع الخشب مما يجعل المنزل مفتوح على الحديقة ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الأشجار من كل أركان المنزل سواء فى الطابق السفلى أم العلوى.
كما تم تزويد الحديقة بحمام سباحة صغير ليضفى مشهد ممتع ومريح فهذا المنزل يُعد مثال للمنزل البسيط العصرى الذى يجعل الحياة ممتعة وليست مملة فهو مفتوح على الطبيعة.
يمتلىء المنزل بالطاقة والحيوية نتيجة دخول الإضاءة الطبيعية للمنزل من أماكن متعددة ولان المنزل يتبع نمط المينمال البسيط لن نلاحظ وجود أى مشتتات أو تفاصيل كثيرة مشوشة للمنظر الجميل فهذا المنزل يتبع نمط معمار المنازل اليابانية.
وهذا السلم البسيط يصل للطابق العلوى ونلاحظ توحيد تصميم السلم ليتماشى مع باقى الجدران والألوان فى المنزل.
توفر النوافذ الزجاجية الكبيرة منظر خلاب ولا يقدر بثمن فسيستمتع أفراد الأسرة بوقت تناول الطعام .
واختيرت طاولة الطعام بعناية تحقق نمط المينمال الأنيق البسيط وتوفر مساحة كبيرة بالغرفة مما يزيد من براح المكان وإضفاء راحة واسترخاء على المنزل بأكمله خاصة بإنسجام الألوان البيضاء مع الإنارة الطبيعية التى تملًا المكان عبر النوافذ .
بإستكمال النمط المعمارى اليابانى فى المنزل، من سرير غرفة النوم يمكننا رؤية الحمام وهذا النمط شائع جدًا فى البيوت اليابانية.
ويتبع الحمام المينمال بقطع بسيطة وقليلة عالية الجودة وتضفى أناقة وتميز على المكان مثل لمبة بسيطة فوق المرآة،وحوض استحمام بسيط تستمتع وأنت تستخدمه بالمنظر الطبيعى الخلاب من خلال النوافذ الزجاجية والفاصل الزجاجى بين الغرفة والحمام.
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