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بسيط من الخارج..مبهر من الداخل

هنادى موسى هنادى موسى
woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba منازل
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سنعرض اليوم تصميم جميل ومميز لمنزل هولندى من الداخل والخارج، صمم بواسطة فريق محترف من المهندسين والمعمارين حيث قام فريق المحترفين بتوظيف خبرته فى تصميم هذا المشروع الرائع، حيث تعتمد الفكرة الأساسية على دمج المنزل بالبيئة المحيطة حوله بسلاسة وإنشاء بيئة ومساحة  مناسبة لملاك المنزل ليستمتعوا بإمكانيات المنزل والبيئة الطبيعية.

ويتميز هذا المنزل العصرى بتتبع خطوط الموضة فى استخدام نمط ألوان خارجى موحد ونمط آخر موحد للتصميمات الداخلية.

حديقة واسعة

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba منازل
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

تم إنشاء المنزل فى حديقة واسعة مفتوحة ، وصمم المنزل ينمط مكعب من خلال تصميم معمارى متوازن فى الألوان والمواد المختلفة المستخدمة فى البناء،مثل الأحجار الرمادية والتى تتناسث بشدة مع ألوان الحديقة والأشجار المحيطة بالمنزل.

أبواب ونوافذ زجاجية

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba منازل
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

تصميم أنيق ومتناسق ولمسة مميزة يضفيها استخدام الزجاج مع الخشب مما يجعل المنزل مفتوح على الحديقة ويمكن الاستمتاع بمشاهدة الأشجار من كل أركان المنزل سواء فى الطابق السفلى أم العلوى.

كما تم تزويد الحديقة بحمام سباحة صغير ليضفى مشهد ممتع ومريح فهذا المنزل يُعد مثال للمنزل البسيط العصرى الذى يجعل الحياة ممتعة وليست مملة فهو مفتوح على الطبيعة.

ألوان حيوية

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba غرفة المعيشة
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

يمتلىء المنزل بالطاقة والحيوية نتيجة دخول الإضاءة الطبيعية للمنزل من أماكن متعددة ولان المنزل يتبع نمط المينمال البسيط لن نلاحظ وجود أى مشتتات أو تفاصيل كثيرة مشوشة للمنظر الجميل فهذا المنزل يتبع نمط معمار المنازل اليابانية.

وهذا السلم البسيط يصل للطابق العلوى ونلاحظ توحيد تصميم السلم ليتماشى مع باقى الجدران والألوان فى المنزل.

منظر خلاب

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba غرفة السفرة
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

توفر النوافذ الزجاجية الكبيرة  منظر خلاب ولا يقدر بثمن فسيستمتع أفراد الأسرة بوقت تناول الطعام .

واختيرت طاولة الطعام بعناية تحقق نمط المينمال الأنيق البسيط وتوفر مساحة كبيرة بالغرفة مما يزيد من براح المكان وإضفاء راحة واسترخاء على المنزل بأكمله خاصة بإنسجام الألوان البيضاء مع الإنارة الطبيعية التى تملًا المكان عبر النوافذ .

حمام وغرفة نوم

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba حمام
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

بإستكمال النمط المعمارى اليابانى فى المنزل، من سرير غرفة النوم يمكننا رؤية الحمام وهذا النمط شائع جدًا فى البيوت اليابانية.

ويتبع الحمام المينمال بقطع بسيطة وقليلة عالية الجودة  وتضفى أناقة وتميز على المكان مثل لمبة بسيطة فوق المرآة،وحوض استحمام بسيط تستمتع وأنت تستخدمه بالمنظر الطبيعى الخلاب من خلال النوافذ الزجاجية والفاصل الزجاجى بين الغرفة والحمام.

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