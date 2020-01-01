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آية منير
إعلامي، مدون في مصر الجديدة
نظرة عامة 0مشاريع (0) 780كتاب الافكار (780)
التعليقات (1)
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    هوميفاي هو عبارة عن شبكة تربط أصحاب المنازل مع مئات الآلاف من المهنيين من جميع أنحاء العالم. عندما يتعلق الأمر في السكن والبناء ستجد ليس فقط مصدر إلهام ونصائح ولكن أيضا على حق والمهنيين لجعل منزل أحلامك إلى حقيقة واقعة. في مجلتنا نقدم العمارة الحديثة، ومشاريع تحويل مثيرة والأفكار الحية لا تعد ولا تحصى لتجميل منزلك على أساس يومي. صور كنت لا سيما مثل يمكن جمعها في iكتب افكار وتبين أن المهنية مباشرة إذا لزم الأمر. من إلهام للتخطيط - هوميفاي حيث ستجد كل شيء لجعل منزلك منزل!

    موقع الخدمة
    مصر و مصر الجديدة
    العنوان
    44516 مصر الجديدة
    مصر
    +20-1069958894

    التعليقات

    Muad Kaal Muad Kaal
    نزظطتعصتظصا سديغ تيإي ذنششت
    منذ حوالي سنة
    تاريخ المشروع: مايو 2020
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