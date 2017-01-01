الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا
حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر
تعد وحدات الإضاءة باختلاف أشكالها وأحجامها هي المُكمل الرئيسي لتفاصيل منزلك، فإن أحسنت اختيارها باتت تبعث لك إضاءة وأناقة وتميز رائع لمنزلك، كما أن سوء اختيارها يعطي كاّبة للمكان ويُنقص من بهجته حتى وإن كان الأثاث أنيق، فوحدات الإ…
جولتنا
اليوم في هوميفاي 360 داخل
إحدى الفيلات المصرية ذات التصميمات
الفاخرة، فخامة الذوق ظهرت في كل تفاصيل
الفيلا بداية من الأرضيات الرخام
والبورسيلين مرورا بالأثاث والمنسوجات
باهظة الثمن، ونهاية بتصميمات إضاءة
الأسقف والأكسسوارات…