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Boly Designs
مهندس معماري في Cairo
نظرة عامة 3مشاريع (3) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    +5
    Modern Reception
    Modern Reception and Dining, Boly Designs Boly Designs غرفة السفرة
    Modern Reception and Dining, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    Modern Reception and Dining, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    Modern Reception and Dining
    Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    Classic reception, Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
    +2
    Classic reception
    موقع الخدمة
    Cairo
    العنوان
    11511 Cairo
    مصر

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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