An integrated construction office that provides all construction services including architectural Design, structural design, construction licenses procedures, contracting, structural consulting, interior and exterior design and finishing.
مكتب هندسي متكامل يقدم كافة الخدمات الخاصة بالبناء للنفس وللغير بدءًا من التصميمات المعمارية، التصميمات الانشائية، استخراج تراخيص البناء، المقاولات، الاستشارات الهندسية، التصميمات والتشطيبات الداخلية والخارجية.
- الخدمات
- التصميمات المعمارية، التصميمات الانشائية، استخراج تراخيص البناء، المقاولات، الاستشارات الهندسية، التصميمات والتشطيبات الداخلية والخارجية.
- موقع الخدمة
- القاهرة
- العنوان
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4 شارع قناة السويس – مصر الجديدة
11361 القاهرة
مصر
+20-1201782217