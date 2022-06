An integrated construction office that provides all construction services including architectural Design, structural design, construction licenses procedures, contracting, structural consulting, interior and exterior design and finishing.

مكتب هندسي متكامل يقدم كافة الخدمات الخاصة بالبناء للنفس وللغير بدءًا من التصميمات المعمارية، التصميمات الانشائية، استخراج تراخيص البناء، المقاولات، الاستشارات الهندسية، التصميمات والتشطيبات الداخلية والخارجية.