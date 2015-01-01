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تصميم ديكورات وتشطبات
غرفة المعيشة تعد أهم غرف المنزل، وتقضي الأسرة فيها معظم أوقاتها مع بعضها أو مع الأصدقاء، ويمكنك مشاهدة التلفزيون أو الاستمتاع بجلسة استرخاء مع قراءة كتاب، كل هذا يحتاج إلى أن تكون الغرفة مرتبة ونظيفة، ومبهجة، وتحتوي على أثاث مريح…
النظافة المتكررة والدورية للأسطح بأنواعها داخل المنازل تعتبر إحدى أوجه الديكور الفعال الذي يساعد منزلك على المكوث لفترات طويلة بادياً بشكل مميز وجذاب، طيب الملمس والرائحة، واليوم سيكون لدى هوميفاي بعض النصائح التي تساعدك على تنفيذ…
قد يعتقد البعض أن غرفة المعيشة أو الريسبشن هو المكان الوحيد الذي يمكن أن نستقبل فيه ضيوفنا في أيام العيد و المناسبات المتنوعة، و لكن هذا الاعتقاد قد يجانبه بعض الصواب فهناك العديد من الغرف و الأماكن في منزلك يمكن أن تكون مكاناً را…