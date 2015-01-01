استقبل ضيوفك في العيد بمنزلك في تلك الغرف

قد يعتقد البعض أن غرفة المعيشة أو الريسبشن هو المكان الوحيد الذي يمكن أن نستقبل فيه ضيوفنا في أيام العيد و المناسبات المتنوعة، و لكن هذا الاعتقاد قد يجانبه بعض الصواب فهناك العديد من الغرف و الأماكن في منزلك يمكن أن تكون مكاناً را…

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