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YAS interior designs
تصميم داخلي و ديكورات في 6 اكتوبر
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • تشطيب شقة 6 اكتوبر, YAS interior designs YAS interior designs حمام
    تشطيب شقة 6 اكتوبر, YAS interior designs YAS interior designs حمام
    تشطيب شقة 6 اكتوبر, YAS interior designs YAS interior designs غرفة المعيشة
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    تشطيب شقة 6 اكتوبر

    تشطيبات داخلية بجميع أنواعها من كهرباء و سباكة و نقاشة...الخ

    أعمال الديكور الداخلية  تصنيع اثاث  تجديد اثاث قديم اتصلوا الان 00201067687817

    At Yas Interior Designs, we strive to surpass even the highest levels of luxury living by offering our clients a prestigious lifestyle through sedately elegant designs and standards of exceptional quality.

    الخدمات
    • تشطيبات
    • ديكور داخلي
    • تصميم داخلي
    • تصميم و تنفيذ أثاث
    • تصميم حدائق
    موقع الخدمة
    6 أكتوبر, الجيزه, و 6 اكتوبر
    العنوان
    6 اكتوبر, الجيزه, مصر
    02 6 اكتوبر
    مصر
    +20-1067687817 www.facebook.com/yasinteriordesigns

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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