وداعاً لمشاكل الحمامات الصغيرة مع هذه الأفكار

كان أول تصميم معروف للحمام في الإمبراطورية الرومانية عام 3000 قبل الميلاد. كانت هذه أماكن مشتركة ، وعادة ما تكون شاسعة في الحجم وفخمة في الأسلوب. يستحم الناس هذه الأيام في غرف خاصة في غرف أصغر بكثير من القصور الرومانية.

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