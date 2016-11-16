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لون الجدران دائماً ما يكون من أهم الخطوات التي تحتار في اختيارها خصوصاً أنها الخطوة التي تحدد لون كل ما سيأتي بعدها من أثاث و مفروشات و اكسسوارات و ستائر و سجاد و سيراميك في حالة عدم تركيبه، والقليل جداً من يخرج عن المألوف في اختي…
كيف تختار الأرضية المناسبة لمنزلك، هذا السؤال يشغل بالنا و سنحاول مع هوميفاي خلال 7 أفكار نقدمها لكم لارضيات متنوعة من شأنها أن تجيب علينا فحينما نقرر أن نغير ديكور منزلنا الحالي أو نبدأ في تشطيب منزلنا الجديد، جميعنا يحتاج لارضي…
استخدام الزخرفة و الديكور الملائم للسقف يعتبر من أهم العوامل التي تزيد من قيمة التصميم بشكل عام داخل المنزل و ربما تكون عامل سلبي تؤثر بطريقة غير مرغوبة في تقبلك لديكور منزلك لو زادت عن اللازم ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا مجموعة ر…