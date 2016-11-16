ألوان مميزة للجدران المتألقة

لون الجدران دائماً ما يكون من أهم الخطوات التي تحتار في اختيارها خصوصاً أنها الخطوة التي تحدد لون كل ما سيأتي بعدها من أثاث و مفروشات و اكسسوارات و ستائر و سجاد و سيراميك في حالة عدم تركيبه، والقليل جداً من يخرج عن المألوف في اختي…

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