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تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
تصميم داخلي و ديكورات في القاهرة
نظرة عامة 4مشاريع (4) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

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    • كبائن شاور ايديال استاندرد وديورافيت -تفصيل كبائن شاور- كبائن شاور زجاج - مقاسات كبائن شاور, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    كبائن شاور ايديال استاندرد وديورافيت -تفصيل كبائن شاور- كبائن شاور زجاج - مقاسات كبائن شاور, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    كبائن شاور ايديال استاندرد وديورافيت -تفصيل كبائن شاور- كبائن شاور زجاج - مقاسات كبائن شاور, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    +13
    كبائن شاور ايديال استاندرد وديورافيت -تفصيل كبائن شاور- كبائن شاور زجاج - مقاسات كبائن شاور
    ارضيات HDF في مصر الماني بضمان 10 سنوات من كيميت انتريورز HDF Flooring, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    ارضيات HDF في مصر الماني بضمان 10 سنوات من كيميت انتريورز HDF Flooring, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    ارضيات HDF في مصر الماني بضمان 10 سنوات من كيميت انتريورز HDF Flooring, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    +13
    ارضيات HDF في مصر الماني بضمان 10 سنوات من كيميت انتريورز HDF Flooring
    جبس بورد في مصر, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    جبس بورد في مصر, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    جبس بورد في مصر, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing
    +12
    جبس بورد في مصر
    جبس بورد "جبسوم بورد" اسقف معلقة من شركة كيميت انتريورز 01010112046, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تصميم مساحات داخلية
    جبس بورد "جبسوم بورد" اسقف معلقة من شركة كيميت انتريورز 01010112046, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تصميم مساحات داخلية
    جبس بورد "جبسوم بورد" اسقف معلقة من شركة كيميت انتريورز 01010112046, تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تشطيب شقق | شركة تشطيب شقق | جبس بورد كيميت انتريورز | تشطيبات فلل | ارضيات HDF | كرانيش جبس | باركيه | ورق حائط Apartments Finishing تصميم مساحات داخلية
    +40
    جبس بورد "جبسوم بورد" اسقف معلقة من شركة كيميت انتريورز 01010112046

    شركة كيميت انتريورز شركة  تشطيب شقق وديكورات وتشطيبات فلل متخصصة في كافة اعمال التشطيبات مثل جبسوم بورد "جبس بورد" اسقف معلقة وحوائط جبسية "قواطيع" ارضيات HDF "باركيه HDF" و بلاطات 3D ودهانات حوائط والوان حوائط وكرانيش جبس وانشاء حمامات السباحة وتصميم حمامات السباحة.

    كيميت انتريورز هي شركة تشطيبات وديكورات من ااكبر الشركات في هذا المجال في مصر وافريقيا حيث نملك روئية تجمع بين التشطيب الاقتصادي ذو التكلفة المنخفضة والتشطيب الانيق والراقي في ان واحد.

    فاننا نسعي للوصول بعملائنا الي ارقي مستويات التشطيب الفعال وظيفيا وجمااليا.

    الخدمات
    تشطيب شقق وديكورات وتشطيبات فلل متخصصة في كافة اعمال التشطيبات مثل جبسوم بورد جبس بورد اسقف معلقة وحوائط جبسية قواطيع ارضيات HDF باركيه HDF و بلاطات 3D ودهانات حوائط والوان حوائط وكرانيش جبس وانشاء حمامات السباحة وتصميم حمامات السباحة.
    موقع الخدمة
    مصر و القاهرة
    العنوان
    31 محمود سامي البارودي,محمد حسنين هيكل
    11756 القاهرة
    مصر
    +20-1010112046 www.kemetinteriors.com
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