شركة كيميت انتريورز شركة تشطيب شقق وديكورات وتشطيبات فلل متخصصة في كافة اعمال التشطيبات مثل جبسوم بورد "جبس بورد" اسقف معلقة وحوائط جبسية "قواطيع" ارضيات HDF "باركيه HDF" و بلاطات 3D ودهانات حوائط والوان حوائط وكرانيش جبس وانشاء حمامات السباحة وتصميم حمامات السباحة.

كيميت انتريورز هي شركة تشطيبات وديكورات من ااكبر الشركات في هذا المجال في مصر وافريقيا حيث نملك روئية تجمع بين التشطيب الاقتصادي ذو التكلفة المنخفضة والتشطيب الانيق والراقي في ان واحد.

فاننا نسعي للوصول بعملائنا الي ارقي مستويات التشطيب الفعال وظيفيا وجمااليا.