الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج
O2 Interiors Co
تصميم داخلي و ديكورات في القاهرة
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
edit edit in admin اطلب كتابة تعليق مشروع جديد
اطلب كتابة تعليق تعديل الملف الشخصي

مشاريع

مشروع جديد
  • كن مشترك بريميوم
    • My Pharmacy, O2 Interiors Co O2 Interiors Co
    My Pharmacy, O2 Interiors Co O2 Interiors Co
    My Pharmacy, O2 Interiors Co O2 Interiors Co
    +4
    My Pharmacy

    يعتبر فريقنا فريق (او تو )  مكون من مجموعه من المصممين في مجال التصميم الداخلي والديكور والحلول المعمارية .

    تمنحك ( او تو ) كافة الحلول للتصميمات الداخلية بدءا من المشاورات الاوليه مع العميل نقلا للتصميم فالتنفيذ للمنتج النهائي .

    يعمل فريق عمل(او تو) بجهد للوصول الي اكثر التصميمات تميزا والتي تتوائم مع الاحتياجات العملية والجمالية .

    نعمل علي تنفيذ اعمالنا وصولا للمرحلة النهائية والتي تتطابق مع ما تم تقديمة لعملائنا ليصبح ما تخيلناه حقيقة

    يمكن ان نحقق متتمناه وذلك باسعار ترضي امكانياتك وبافضل الخامات وعلى مستوي من الجوده  .

    فريقنا يعمل فى مصر وقطر ويمكنه ان يتعاون مع جميع العملاء فى كافه الاماكن .

    الخدمات
    • - Houses – Villas – Companies – Shops – Hospitals – Hotels – Furniture layout plans. – Ceiling and floor plans -Electric-Lighting
    • and Air condition solution plans -Landscape
    موقع الخدمة
    مصر وقطر و القاهرة
    العنوان
    12345 القاهرة
    مصر
    +20-1003305678 www.facebook.com/02Interiors
      Add SEO element