يعتبر فريقنا فريق (او تو ) مكون من مجموعه من المصممين في مجال التصميم الداخلي والديكور والحلول المعمارية .

تمنحك ( او تو ) كافة الحلول للتصميمات الداخلية بدءا من المشاورات الاوليه مع العميل نقلا للتصميم فالتنفيذ للمنتج النهائي .

يعمل فريق عمل(او تو) بجهد للوصول الي اكثر التصميمات تميزا والتي تتوائم مع الاحتياجات العملية والجمالية .

نعمل علي تنفيذ اعمالنا وصولا للمرحلة النهائية والتي تتطابق مع ما تم تقديمة لعملائنا ليصبح ما تخيلناه حقيقة

يمكن ان نحقق متتمناه وذلك باسعار ترضي امكانياتك وبافضل الخامات وعلى مستوي من الجوده .

فريقنا يعمل فى مصر وقطر ويمكنه ان يتعاون مع جميع العملاء فى كافه الاماكن .