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Studio O6
تصميم داخلي و ديكورات في Cairo
نظرة عامة 2مشاريع (2) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (6)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • Private Residence in Swanlake-october, Studio O6 Studio O6 سلالم وأروقة سلالم
    Private Residence in Swanlake-october, Studio O6 Studio O6 سلالم وأروقة سلالم
    Private Residence in Swanlake-october, Studio O6 Studio O6 سلالم وأروقة سلالم
    +6
    Private Residence in Swanlake-october
    Awan Elward, Studio O6 Studio O6 مساحات تجارية
    Awan Elward, Studio O6 Studio O6 مساحات تجارية
    Awan Elward, Studio O6 Studio O6 مساحات تجارية
    +4
    Awan Elward

     استوديو60 مقرها الرئيسي بالقاهرة من سنة 2010 نقوم باعمال التصميمات الداخلية المتخصصة في خلق مساحات مبتكرة للغاية ،مختلفة وفريدة من نوعها والمنتجات التي تتجاوز التفكير التقليدي. وميزانية فعالة لتتناسب مع احتياجات عملائنا.

    الخدمات
    مجال خبرتنا هو التصميم : الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. Interior design studio · Architectural engineer
    موقع الخدمة
    القاهرة و Cairo
    جوائز الشركة
    Africa & Arabia Property Awards 2017
    العنوان
    32 El Gezirah El Wosta St. Zamalek Cairo, Egypt
    11561 Cairo
    مصر
    +20-1005888547 www.studio-06.com

    التعليقات

    Sara Farouk
    منذ 9 اشهر
    Mohamed Hamdy
    منذ اكثر من 2 سنوات
    Hisham Afifi
    منذ اكثر من 4 سنوات
    6 أظهر كل تعليقات
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