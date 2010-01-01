استوديو60 مقرها الرئيسي بالقاهرة من سنة 2010 نقوم باعمال التصميمات الداخلية المتخصصة في خلق مساحات مبتكرة للغاية ،مختلفة وفريدة من نوعها والمنتجات التي تتجاوز التفكير التقليدي. وميزانية فعالة لتتناسب مع احتياجات عملائنا.
- الخدمات
- مجال خبرتنا هو التصميم : الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. Interior design studio · Architectural engineer
- موقع الخدمة
- القاهرة و Cairo
- جوائز الشركة
- Africa & Arabia Property Awards 2017
- العنوان
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32 El Gezirah El Wosta St. Zamalek Cairo, Egypt
11561 Cairo
مصر
+20-1005888547 www.studio-06.com