استوديو60 مقرها الرئيسي بالقاهرة من سنة 2010 نقوم باعمال التصميمات الداخلية المتخصصة في خلق مساحات مبتكرة للغاية ،مختلفة وفريدة من نوعها والمنتجات التي تتجاوز التفكير التقليدي. وميزانية فعالة لتتناسب مع احتياجات عملائنا.