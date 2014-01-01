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Design.Studio
مصمم داخلي في Alexandria
نظرة عامة 2مشاريع (2) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • Modern Appartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
    Modern Appartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
    Modern Appartment, Design.Studio Design.Studio غرفة السفرة
    +1
    Modern Appartment
    Contemporary Apartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
    Contemporary Apartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
    Contemporary Apartment, Design.Studio Design.Studio غرفة المعيشة
    +2
    Contemporary Apartment

    بدأ مؤسس ديزاين أستوديو بتقديم خدمة التصميم الداخلى بشكل متخصص منذ 2014 .. و على مدار سنتين عمل على تأكيد أن التصميم الداخلى لا يعد رفاهية تقدم إلى طبقة معينة , بل هو ضرورة لتوفير حاجات أساسية قد يغفل البعض عن أهميتها فى حياته اليومية , فكل إنسان يمارس عملية التصميم بشكل يومى و يحاول إضافة لمسة جمالية إلى يومة بأقل التكاليف .و مهمة ديزاين أستوديو هى مساعدة عملاء مبدعون وجدوا صعوبة فى إخراج أحلامهم إلى النور بغير متخصص قادر على وضع تلك التصورات فى قالب فنى يمكن تحقيقه

    الخدمات
    Interior Design
    موقع الخدمة
    Alexandria
    العنوان
    34 Tut ankh amun st, Smoha
    Alexandria
    مصر
    +20-1203704781

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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