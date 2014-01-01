بدأ مؤسس ديزاين أستوديو بتقديم خدمة التصميم الداخلى بشكل متخصص منذ 2014 .. و على مدار سنتين عمل على تأكيد أن التصميم الداخلى لا يعد رفاهية تقدم إلى طبقة معينة , بل هو ضرورة لتوفير حاجات أساسية قد يغفل البعض عن أهميتها فى حياته اليومية , فكل إنسان يمارس عملية التصميم بشكل يومى و يحاول إضافة لمسة جمالية إلى يومة بأقل التكاليف .و مهمة ديزاين أستوديو هى مساعدة عملاء مبدعون وجدوا صعوبة فى إخراج أحلامهم إلى النور بغير متخصص قادر على وضع تلك التصورات فى قالب فنى يمكن تحقيقه