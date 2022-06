داليا جابر فنانة مصرية عشقت مجال الديكور والتصميم الداخلى وتخصصت بة منذ اكثر من 10 سنوات

تصميم وتنفيذ الديكور الداخلى والفرش والاثاث والتسليم Turn Key

مكتب (Dezigncenter ) لصاحبتة ومديرتة داليا جابر وهيا حفرت اسمها فى مجال التصميم الداخلى والديكور لتميزها فهى تبدء من حيث انتهى الاخرون

بيتك فيلتك حتى مشروعك التجارى جزء كبير من وقتك بتقضية فية, علشان كدة تصميم المكان لازم يكون بيعبر عنك, خاص بيك انت مش بحد تانى مش مثلا منقول من صور, وبالتالى هيكون مريح نفسيا ليك لانة بيعبر عنك. عمرك سألت نفسك او سألتى نفسك لية بيوت كتير لما بندخلها بنحس بعدم الراحة والازعاج رغم إن أصحابها ممكن يكونوا صرفو ميزانية كبيرة عشان يوصلوا للنتيجه دي؟ السبب هو انهم مستثمروش صح فى بيوتهم وبالتالى وصلو لنتيجة مضطربة مضطرين يقبلوها #داليا_جابر تؤمن إن التصميم ممكن يكون أعظم استثمار تعملة فى حياتك علشان توصل للنتيجة اللى نفسك فيها, النتيجة اللى بتعبر عنك وتحسسك دايما بطاقة ايجابية تخليك قادر تحقق حلمك فى حياتك .مع ارتفاع اسعار الخامات دلوقتى دة يخليك تفكر الف مرة وتخاف تتخيل بيتك لان الخيال عمرة ما بيطلع زى الواقع علشان كدة استثمر فى تصميم لبيتك او فيلتك علشان نوصل للهدف ده احنا بنركز على دراسه شخصية العميل و بنحللها علشان نعرف بيحب إية ، بيكره ايه، وايه الألوان المفضلة عنده, كل دة واكتر هتلاقية لما تتعامل مع مكتب #داليا_جابر. Dezigncenter# قرار اختيار مصمم الديكور قرار مش سهل انا بعتبرة اهم خطوة للوصول لنتيجة مرضية .لازم تكون مرتاح نفسيا لازم يفهمك كويس علشان يقدر يترجم حلمك لواقع تشوفة عينك. "كل غرفه فاضيه هي مجرد سطور قصتك و أنت من ترويهاحول حلمك لحقيقة على ارض الواقع ....

its really that important to choose your Interior Designer Carefully?

Your home, office, or any place where you spend most of your day has to perfectly match your personality and your taste.

Simply, feeling comfortable where you are makes you happy and creative.

It is not just focusing in the latest in design market, as #DezignCenter goes much deeper.

Before we draw the sketch of how your place will look like, we have to 1st understood who you are, what your taste is, what do you like, and most important to explore your personality.

We have enough knowledge about social engineering and human physiology that allows us to dive deep enough into your personality and touch those areas that will allow us to make a perfect design that matches you.

We want our designs to be a part of you.

The most crucial investment you'll ever make is your home and your place.

This investment touches your feelings and your life.

If you want your home and/or office to be a piece of art that matches your personality and help you live better, be positive and productive.

