الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج
أثاث لومباردى
أثاث في محافظة دمياط
نظرة عامة 2مشاريع (2) 0عروض (0) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
edit edit in admin اطلب كتابة تعليق مشروع جديد عرض جديد
اطلب كتابة تعليق تعديل الملف الشخصي

الخدمات

  • الصالون، الأنتريه، الأنتيك

مشاريع

مشروع جديد
  • كن مشترك بريميوم
    • أطقم كاملة من غرف المعيشة طراز نيو كلاسيك, أثاث لومباردى أثاث لومباردى غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Metallic/Silver
    أطقم كاملة من غرف المعيشة طراز نيو كلاسيك
    صالون لومباردى, أثاث لومباردى أثاث لومباردى غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Brown
    صالون لومباردى, أثاث لومباردى أثاث لومباردى
    صالون لومباردى, أثاث لومباردى أثاث لومباردى
    +1
    صالون لومباردى

    Factory & Exhibition "Lombardi" for Sofas and Saloons, which was established since 1960, is one of the oldest factories specialized in the implementation and innovation and the development of models Sofas and saloons in Damietta.

    مؤسسة لومباردى للأنتريهات والصالونات والذي تأسس منذ عام 1960م هو من أعرق المصانع المتخصصة في تنفيذ وابتكار وتطوير موديلات الانتريهات والصالون بمدينة دمياط ويتميز ومصنعنا باعتماده علي أعلي مقاييس الجودة والدقة في الانتاج والتشطيب لأننا نؤمن أن رضاء العملاء يأتي من رضاؤنا عن المنتج نفسه.

    موقع الخدمة
    مدينة دمياط و محافظة دمياط
    جوائز الشركة
    ايزو 9001
    العنوان
    أول طريق بورسعيد
    34511 محافظة دمياط
    مصر
    +20-1006060024 www.lombardi-eg.com
    الكشف القانوني

    خبرة لومباردى في مجال صناعة وتطوير الآثاث المنزلي وتحديدا غرف الانتريه والصالون جعلت إسم لومباردى علامة وبصمة فى صناعة الأثاث، تنوع الموديلات لتتناسب مع الأذواق والديكور وجودة التصنيع والإهتمام بالتفاصيل يجعل منتجاتنا متميزة.

      Add SEO element