Factory & Exhibition "Lombardi" for Sofas and Saloons, which was established since 1960, is one of the oldest factories specialized in the implementation and innovation and the development of models Sofas and saloons in Damietta.



مؤسسة لومباردى للأنتريهات والصالونات والذي تأسس منذ عام 1960م هو من أعرق المصانع المتخصصة في تنفيذ وابتكار وتطوير موديلات الانتريهات والصالون بمدينة دمياط ويتميز ومصنعنا باعتماده علي أعلي مقاييس الجودة والدقة في الانتاج والتشطيب لأننا نؤمن أن رضاء العملاء يأتي من رضاؤنا عن المنتج نفسه.