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Vertex Design
مهندس معماري في Cairo
نظرة عامة 1مشاريع (1) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • Dr.Ahmed Hamoda apartment , Vertex Design Vertex Design حمام زجاج Beige
    Dr.Ahmed Hamoda apartment , Vertex Design Vertex Design حمام زجاج Beige
    Dr.Ahmed Hamoda apartment , Vertex Design Vertex Design غرفة نوم خشب White
    +2
    Dr.Ahmed Hamoda apartment
    العنوان
    New Maadi-Al Shatr Al Sabee Block 10 Cairo, Egypt
    02 Cairo
    مصر
    +20-1141833144 www.vertex-d.com
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