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كان أول تصميم معروف للحمام في الإمبراطورية الرومانية عام 3000 قبل الميلاد. كانت هذه أماكن مشتركة ، وعادة ما تكون شاسعة في الحجم وفخمة في الأسلوب. يستحم الناس هذه الأيام في غرف خاصة في غرف أصغر بكثير من القصور الرومانية.
ديكور المنزل الأنيق يحتاج لبعض الأفكار المختلفة والمميزة التي تجعل من كل إضافة ركيزة ذات قيمة وليست مجرد حشو لمحاولة إظهار الأمور تبدو وكأنها احترافية.اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا 5 أفكار مؤثرة للغاية في اظهار منزلك بشكل أنيق حتى لو…