Qui sommes-nous ?

AISTSC a pour mission de fournir une éducation de qualité et de préparer les futurs managers du sport, afin de satisfaire les besoins et les attentes de l'industrie du sport. AISTSC combine les connaissances scientifiques avec la compréhension du monde réel, donnant aux participants des programmes éducatifs AISTSC un ensemble de compétences plus solides pour leur carrière existante ou souhaitée dans le sport AISTSC a ses Objectifs à atteindre : - Coaching Sportif - Consulting et Assistance Juridique - Organisation et Animation, Créations, -Innovations et Concrétisation des idées Sportives - Productions et Management de Projets sportifs - Productions Médiatiques et Journalistiques Sportives - Création de Formations Spécialisées et Accrédités en Sciences et Techniques Sportives - Encadrement Personnel Interpersonnel et Professionnel et Soutiens pour les Insertions et Emplois - Création des Institutions forment les Variantes Organes d'Académie - Investigation et Recherches Spécifiques De Sport - Communications, Marketing, développement des Investissements Sportives - Sécurité et Protection et Prévention Sportives - Développement de la Performance de Carrières Sportives - Conseil et Audit Stratégique des Organisations Sportives - Sponsoring et Accompagnement Managérial aux Sportifs - Intervention et l’Assistance et Gérance des intérêts des Sportifs - Gestion des droits à l ‘Image et Intérêts Des Sportifs AISTSC est dans une position unique pour réunir des scientifiques et des chercheurs, des Professionnelles, avec des Sportifs, des fédérations et des Associations sportives Nationale et internationaleset des entreprises sportives. AISTSC facilite le développement des connaissances et leur application au sport, à travers différents projets. AISTSC a la capacité unique de combler le fossé entre la technologie et le sport en s'appuyant sur l'expertise des déférents instituts Internationaux de technologies Sportives, l’Académie Internationale d’Education et Formation et de Développement Social ( AIEFDS) est l'une des membres fondateurs de l'AISTSC .