بيت الإباء مختصة بتجارة وصناعة الأدوات الصحية والسيراميك , الديكور , باركيه , ورق جدران , مواد التركيب ,دهانات, مطابخ وغيرها من المواد التي تغني وتساعدك في بناء منزل أحلامك.وتعتبر الشركة من أوائل الشركات في السعودية وأكثرها قوة وتتميز بتنوع أصنافها وجودتها ومواصفاتها الأوروبية.كما يميزها انتشارها الجغرافي في جميع المدن السعودية حيث تتواجد فروعها في كافة المدن الرئيسية لتستطيع بذلك خدمتكم في كافة أنحاء المملكة .وقامت الشركة بإنشاء موقع إلكتروني يتيح لعملائها الشراء والتسوق الكترونياَ من خلال الموقع مواكبةَ بذلك التقدم التقني ومتيحةَ طرق شراء سهلة لكافة المستخدمين مع إمكانية الشحن الى اي مكان في المملكة عن طريق خدمات الشحن المتوفرة والتي تتقدم تباعاَ . ويعد ورق الجدران و باركيه رمادي من أحدث منتجاتها التي تتيحها لزبائنها بناءَ على طلبهم , بالإضافة الى ورق جدران ثلاثي الأبعاد والذي يعد الأكثر طلباَ .

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