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بيت الإباء
أرضيات في Jeddah
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0عروض (0) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (9)
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مشاريع

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    • غرفة جلوس, بيت الإباء بيت الإباء غرفة المعيشة سيراميك Beige
    غرفة جلوس

    بيت الإباء مختصة بتجارة وصناعة الأدوات الصحية والسيراميك , الديكورباركيهورق جدرانمواد التركيب ,دهاناتمطابخ وغيرها من المواد التي تغني وتساعدك في بناء منزل أحلامك.وتعتبر الشركة من أوائل الشركات في السعودية وأكثرها قوة وتتميز بتنوع أصنافها وجودتها ومواصفاتها الأوروبية.كما يميزها انتشارها الجغرافي في جميع المدن السعودية حيث تتواجد فروعها في كافة المدن الرئيسية لتستطيع بذلك خدمتكم في كافة أنحاء المملكة .وقامت الشركة بإنشاء موقع إلكتروني يتيح لعملائها الشراء والتسوق الكترونياَ من خلال الموقع مواكبةَ بذلك التقدم التقني ومتيحةَ طرق شراء سهلة لكافة المستخدمين مع إمكانية الشحن الى اي مكان في المملكة عن طريق خدمات الشحن المتوفرة والتي تتقدم تباعاَ . ويعد ورق الجدران و باركيه رمادي من أحدث منتجاتها التي تتيحها لزبائنها بناءَ على طلبهم , بالإضافة الى ورق جدران ثلاثي الأبعاد والذي يعد الأكثر طلباَ .

    كما نتميز بـ خلاطات, خلاط حمام , خلاط مغاسل ,سيراميك حماماتسيراميك مطابخسيفونعشب صناعيكرسي حماممغاسلورق حائطبلاط باركيهالفسيفساءدهانات غرف نوم ,  اسعار الباركيهورق جدران غرف نومورق جدران 3dورق حائط ثلاثي الابعاد ,ورق جدران حجر ,  سيراميك حجري

    موقع الخدمة
    السعودية و jeddah
    العنوان
    السعودية
    21856 Jeddah
    المملكة العربية السعودية
    +966-500604291 baytalebaa.com
    الكشف القانوني

    باركيه

    التعليقات

    ابو انس
    ممتاز والموظفين يتعاملون بشكل راقي جداً ..تعاملت مع موظف اسمه محمد أبو الذهب راق جداً ومتفان في عمله … أغلب أصناف البلاط موجودة لهم ..الأسعار متفاوتة عن غيرهم ..بعض الأشياء أسعارهم أعلى والبعض أسعارهم أقل ..في العموم المكان يحتاج للزيارة للمقبلين على البناء أو الترميم
    منذ 6 اشهر
    F M
    اخذت من عندهم مسكات وزن السيراميك ممتازة لقريبي واعجبتني جدا وقيمتها ٩٥ ريال
    منذ أكثر من 1 سنة
    تعليق
    بالنسبة للموظف بقسم المطابخ بيتكلم بدون ادنى احترافيه انا بسأله عن الخامه والمنتج وهو بيتكلم عن شركات منافسه ويحلف انه لو روحت اكسينا او الطباع ماراح تلاقي زي اسعارنا واقسملك ووووو كلام خارج عن اطار شغله واسأله عن المنظمات يقلي هاد غالي كتير هاد بيكلفك عشرين الف لعلمك مادام انا جاي افصل مطبخ بحجم مطبخي فأنا مقدر تكلفة مبدئية لحجم مطبخي واعتقد عندي الاستطاعه مادامني دخلت عندكم !كلامه كله بدون فايدة واحترافيه واعطاني تصميم مبدئي سئ
    منذ 12 اشهر
    9 أظهر كل تعليقات
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