إدارة المشروعات الهندسية علم و فن و موهبة
العلم يكمن في تعلم اﻷساليب و البرامج الفن يكمن في خيال مدير المشروع الواسع لحل المشكﻻت الموهبة تكمن في العﻻقات الجيدة و الفراسة في التعامل مع الناس.
- الخدمات
- تصميم معماري و داخلي – تنسيق مواقع – تخطيط عمراني – إظهار – رسومات تراخيص و إجراءات – إدارة مشروعات
- موقع الخدمة
- جمهورية مصر العربية و El Shorok City
- جوائز الشركة
- الشهادة الذهبية من نقابة المهندسين – شهادات تقدير من العديد من المؤسسات العامة و الخاصة
- العنوان
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49, 6th St. Misr Jadadia Agriculture El Shorok City
11758 El Shorok City
مصر
+20-1001770748 www.facebook.com/IntegratedArchitectureCenter