إدارة المشروعات الهندسية علم و فن و موهبة

العلم يكمن في تعلم اﻷساليب و البرامج الفن يكمن في خيال مدير المشروع الواسع لحل المشكﻻت الموهبة تكمن في العﻻقات الجيدة و الفراسة في التعامل مع الناس.