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مهندس معماري في El Shorok City
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    إدارة المشروعات الهندسية علم و فن و موهبة 

    العلم يكمن في تعلم اﻷساليب و البرامج الفن يكمن في خيال مدير المشروع الواسع لحل المشكﻻت الموهبة تكمن في العﻻقات الجيدة و الفراسة في التعامل مع الناس.

    الخدمات
    تصميم معماري و داخلي – تنسيق مواقع – تخطيط عمراني – إظهار – رسومات تراخيص و إجراءات – إدارة مشروعات
    موقع الخدمة
    جمهورية مصر العربية و El Shorok City
    جوائز الشركة
    الشهادة الذهبية من نقابة المهندسين – شهادات تقدير من العديد من المؤسسات العامة و الخاصة
    العنوان
    49, 6th St. Misr Jadadia Agriculture El Shorok City
    11758 El Shorok City
    مصر
    +20-1001770748 www.facebook.com/IntegratedArchitectureCenter
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