الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا
حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر
لتصميم الكلاسيكي والتفاصيل الغنية بالفخامة والأناقة لها محبيها، ودائمًا ما تقابل إعجاب كبير لدى المصريين على وجه الخصوص، لذلك دائمًا ما نجد لمسة كلاسيكية خالصة في البيوت المصرية مهما تعددت الأنماط والتصميمات، لذلك نحن اليوم سنعرض…
نحن نعرف على وجه اليقين أن الكثير مننا يخشى استخدام اللون الأسود في التصميمات الداخلية للمنازل وفي لمسات الديكور؛ لإعتقاد الكثير إن النغمات الداكنة تضفي الرتابة والكأبة على التصميمات الديكورية، وهو أعتقاد ظالم تمامًا لنغمة من أكثر…
دائماً ما تجد الانتيكات والتحف الفنية الكلاسيكية صدى واسع واعجاب كبير لدى المصريين، ولعل هذا الإعجاب قد انعكس على ظهور العديد من المحال التجارية والشركات التي تعمل في تخصص إعداد الجاليري وتجهيزه وتقديم التحف الفنية والأثاث ذو القي…