نحن فريق يقدم افضل الحلول المعمارية والتصميمات الداخليه المبتكره والطرز والانماط الخارجية بافضل الاساليب العلمية المطابقة لمعايير البيئه وعلوم الطاقة في تحقيق افضل اسلوب لمتطلبات العميل ... _ توزيع الاضاءات بشكل مدروس يبرز جمال التصميم وروعته وتناغم الالوان معا . _ تحقيق وتنفيذ الفكرة بشكل ممنهج وخطوات مبنيه تباعا ...لمراعاه التكلفه وكذلك المدة الزمنية لكل شخص روح وفكر منفرد ومميز عن غيره ...دورنا الاصغاء الكامل لكل مايجوب بداخلك وصياغته بشكل علمي وتنفيذه عمليا ليجعل الواقع ملبي كافه احتيجاته ومتماشي مع ذوقه وفكره وراحته ... معنا سوف تجسد حلمك واقع ملموس
- الخدمات
- نحن نعمل بمجال التصميم والتشطيبات الداخلية والخارجية وتصميم وتنفيذ الاثاث
- موقع الخدمة
- cairo
- Maadi as Sarayat Al Gharbeyah
- Maadi
- Egypt
- القاهرة
- العنوان
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MAADI
11311 القاهرة
مصر
+20-1015335942 www.akyansquare.com