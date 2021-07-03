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AKYAN SQUARE
تصميم داخلي في القاهرة
نظرة عامة 16مشاريع (16) 3كتاب الافكار (3)
التعليقات (3)
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مشاريع

مشروع جديد
صالونات وصالات استقبال - فيلا خاصة -المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Black
صالونات وصالات استقبال - فيلا خاصة -المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
صالونات وصالات استقبال - فيلا خاصة -المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
+12
صالونات وصالات استقبال - فيلا خاصة -المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة
غرفه نوم ماستر, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE غرفة نوم
غرفه نوم ماستر, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE غرفة نوم
غرفه نوم ماستر, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE غرفة نوم
+7
غرفه نوم ماستر
kids room, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE غرف نوم صغيرة
kids room, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE غرفة نوم
kids room, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE غرفة نوم
+1
kids room
فيلا خاصة - الدفنة - الدوحة -قطر, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE فيلا
فيلا خاصة - الدفنة - الدوحة -قطر, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE بحيرة طبيعية
فيلا خاصة - الدفنة - الدوحة -قطر, AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE فيلا
+4
فيلا خاصة - الدفنة - الدوحة -قطر
Roof Garden , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE رووف تراس
Roof Garden , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE رووف تراس
Roof Garden , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE رووف
+11
Roof Garden
Stone Park , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE منزل عائلي كبير
Stone Park , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE منزل عائلي كبير
Stone Park , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE منزل عائلي كبير
+6
Stone Park
اعرض كل 16 المشاريع
نحن فريق يقدم افضل الحلول المعمارية والتصميمات الداخليه المبتكره والطرز والانماط الخارجية بافضل الاساليب العلمية المطابقة لمعايير البيئه وعلوم الطاقة في تحقيق افضل اسلوب لمتطلبات العميل ... _ توزيع الاضاءات بشكل مدروس يبرز جمال التصميم وروعته وتناغم الالوان معا . _ تحقيق وتنفيذ الفكرة بشكل ممنهج وخطوات مبنيه تباعا ...لمراعاه التكلفه وكذلك المدة الزمنية لكل شخص روح وفكر منفرد ومميز عن غيره ...دورنا الاصغاء الكامل لكل مايجوب بداخلك وصياغته بشكل علمي وتنفيذه عمليا ليجعل الواقع ملبي كافه احتيجاته ومتماشي مع ذوقه وفكره وراحته ... معنا سوف تجسد حلمك واقع ملموس
الخدمات
نحن نعمل بمجال التصميم والتشطيبات الداخلية والخارجية وتصميم وتنفيذ الاثاث
موقع الخدمة
  • cairo
  • Maadi as Sarayat Al Gharbeyah
  • Maadi
  • Egypt
  • القاهرة
العنوان
MAADI
11311 القاهرة
مصر
+20-1015335942 www.akyansquare.com

التعليقات

Naglaa Mohamed Naglaa Mohamed
قمة فى الحرفية فى التعامل والدقة فى استلام الاعمال مع تصميمات اكثر من رائعة
منذ أكثر من 1 سنة
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Taha Amany Taha Amany
Professional engineers and honest
منذ أكثر من 1 سنة
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as
dessigner
منذ 1 سنة 3 سنوات
تاريخ المشروع: أبريل 2019
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