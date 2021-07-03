فيلا خاصة فاخرة بلمسات النيو كلاسيك الساحرة

من بين مشروعات شركة أكيان الرائعة، نأخذك اليوم في جولة سريعة لرؤية واحد من أحدث وأفخم مشاريعها في مجال التصميم الداخلي والديكور، لفيلا خاصة في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا بالمدينة المنورة، صُممت على الطراز النيو كلاسيك بحس…

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