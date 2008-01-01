تأسست “شركة الميرا” في عام 2008 حرصنا على تبني التقنيات المتطورة، والتصميمات والديكورات المهنية المتطورة، والتنفيذ الموثوق، وخدمات ما بعد البيع الخاصة بتطبيقات الطاقة الشمسية

وتعمل “شركة الميرا” على تعزيز خبراتها في مجال البناء والتشطيبات المعمارية علي يد فريق عمل متكامل ونخبة من المهندسين المتخصصين في مجال العمارة والديكور