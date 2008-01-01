تأسست “شركة الميرا” في عام 2008 حرصنا على تبني التقنيات المتطورة، والتصميمات والديكورات المهنية المتطورة، والتنفيذ الموثوق، وخدمات ما بعد البيع الخاصة بتطبيقات الطاقة الشمسية
وتعمل “شركة الميرا” على تعزيز خبراتها في مجال البناء والتشطيبات المعمارية علي يد فريق عمل متكامل ونخبة من المهندسين المتخصصين في مجال العمارة والديكور
- الخدمات
- العمارة والديكور والتشطيبات
- موقع الخدمة
- مصر والدول المجاورة و Cairo
- العنوان
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El Mansorya Road- Pyramids View2 , Al Haram Giza 12111
11571 Cairo
مصر
+20-1002450582 www.almiraeg.net
#شركه_الميرا_للاستشارات_الهندسيه
متخصصون في التشطيب الفندقي، لكل من يبحث عن شركة محترفة في مجال #التشطيبات المتكاملة شركة الميرا تقدم أفضل و أدق مستويات التشطيب و #التصميم الداخلي للوحدات السكنية. ويوجد لدينا تقسيط لمده خمس سنوات …….. العنوان : بيراميدز فيو 2 عماره كارفور مشعل الهرم الدور الاول