مجال خبرتنا هو التصميم : الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي اعمال التنفيذ باحدث الاساليب والتقنيات وتطبيق المنزل الذكى داخل منزلكم او مكاتبكم كل ماتحلمون نحققه لكم

انطون جمال فنان مصرى عاشق مجال الديكور والتصميم الداخلى منذ اكثر من 10 سنوات .تصميم وتنفيذ الديكور الداخلى والفرش والاثاث والتسليم على المفتاح .خليك ايجابى وخد القرار الصح كتير مننا بيدخل بيوت مش بيحس فيها بالراحة د لانه جمع شوية صور وحطهم جوه مكان واحد من غير دراسة المساحات او الالوان او الاحتياجات او حتى التكاليف .

سابقة اعمالنا خارج مصر المعمارية والتصاميم الداخلية

· فرع فندق هيلتون بالرياض 25 طابق بمساحة 60000 م2

· مجمع تجارى ادارى سكنى يضم 6 ابراج فخمة على مساحة 40000م2

· قصر سكنى بالرياض 6000 م2

· قصر سكنى بالرياض 3500 م2

· مجمع سكنى 15000 م2

· مستشفى الاطفال اجمالى المساحة 22000م2

مبنى تجارى ومركز ادارى

· مجموعة من الفيلات بمساحات مختلفة

رؤيتنا ان نهدف لخلق الجمال والرقى فى منزلك او مكتبك حيث اننا نصمم لك حياتك

شعارنا تقديم خدمات متكاملة باعلى المعايير العالمية وتصميمات مضمونه التنفيذ وتوفير معرض يحتوى على عينات كبيرة من تصاميمنا وخاماتنا ايضا مما يضمن وضوح رؤية التنفيذ

فى ظل التوسع العمرانى انبثقت شركة سمارت هوم انتيريور من احدى شركات المقاولات الرائدة ملبية ذلك احتياجات السوق للتصميمات الابداعية والمبتكرة وتقوم الشركة بعمل جميع الرسومات المعمارية والديكورية وفحص المبانى انشائيا فى حالة اضافة او الغاء عناصر داخلية وخارجية بالمبانى

هدفنا ألا نكون مجرد مكتب هندسى بل ان نكون متميزين وان نكون قيمة تضاف على قطاع الخدمات الهندسية لتحقيق التطوير وادارة المشاريع ونطمح لنكون فى مركز الصدارة فى كافة المجالات الهندسية ومراقبة الجودة واقامة المشاريع العمرانية لى المستوى المحلى والمستوى العالمى من جودة دقة واداء احترافى .

فريق العمل يضم نخبة من امهر مهندسى العمارة والديكور فى مصر ونقدم خدماتنا فى دول العربية وخاصه المملكة العربية السعودية فى محافظتى الرياض وجدة والامارات العربية ولدينا مشاريع كبيرة ومتنوعة ابتداء من فندق هيلتون الرياض حتى القصور والمستشفيات الخاصة وتنسيق الحدائق والميادين والابراج السكنية الفاخرة

نستطيع رسم احلامكم بعقولنا ونستوعبها ونترجمها بايدى مصرية عربية خالصه

تصميم داخلى – تصميم خارجى – عمل التصميمات التنفيذيه

تقديم جداول التنفيذ شامله جميع الخامات التى تستخدم بالتنفيذ

أعمال التنفيذ للتصميمات المعده من قبلنا

تصميم وصناعه الهويه بأسلوب احترافى يتسم بالأبداع والتميز بالأفكار

فريق سمارت هوم للهندسة والديكور



