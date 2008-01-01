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smarthome
تصميم داخلي و ديكورات في القاهرة
نظرة عامة 12مشاريع (12) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (5)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • New Cairo Palace Project, smarthome smarthome غرفة المعيشة Beige
    New Cairo Palace Project, smarthome smarthome غرفة المعيشة
    New Cairo Palace Project, smarthome smarthome تصميم مساحات داخلية
    +7
    New Cairo Palace Project
    مشروع فيلا سكنية الرياض (السعودية), smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Beige
    مشروع فيلا سكنية الرياض (السعودية), smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
    مشروع فيلا سكنية الرياض (السعودية), smarthome smarthome أرضيات Beige
    +7
    مشروع فيلا سكنية الرياض (السعودية)
    فيلا سكنية المملكة العربية السعودية (الرياض), smarthome smarthome غرفة المعيشة
    فيلا سكنية المملكة العربية السعودية (الرياض), smarthome smarthome غرفة المعيشة
    فيلا سكنية المملكة العربية السعودية (الرياض), smarthome smarthome الممر الحديث، المدخل و الدرج
    فيلا سكنية المملكة العربية السعودية (الرياض)
    project 6 October, smarthome smarthome غرف نوم صغيرة
    project 6 October, smarthome smarthome غرفة المعيشة
    project 6 October, smarthome smarthome جدران
    +6
    project 6 October
    فيلا بتصميم كلاسيكى التجمع الخامس مونتن فيو, smarthome smarthome غرفة المعيشة Beige
    فيلا بتصميم كلاسيكى التجمع الخامس مونتن فيو, smarthome smarthome راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Beige
    فيلا بتصميم كلاسيكى التجمع الخامس مونتن فيو, smarthome smarthome أرضيات رخام Beige
    +5
    فيلا بتصميم كلاسيكى التجمع الخامس مونتن فيو
    مشروع سكنى مدينة 6 اكتوبر, smarthome smarthome تصميم مساحات داخلية
    مشروع سكنى مدينة 6 اكتوبر, smarthome smarthome تصميم مساحات داخلية
    مشروع سكنى مدينة 6 اكتوبر, smarthome smarthome غرفة المعيشة
    +1
    مشروع سكنى مدينة 6 اكتوبر
    اعرض كل 12 المشاريع

    مجال خبرتنا هو التصميم : الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي اعمال التنفيذ باحدث الاساليب والتقنيات وتطبيق المنزل الذكى داخل منزلكم او مكاتبكم كل ماتحلمون نحققه لكم

    انطون جمال فنان مصرى عاشق مجال الديكور والتصميم الداخلى منذ اكثر من 10 سنوات .تصميم وتنفيذ الديكور الداخلى والفرش والاثاث والتسليم على المفتاح .خليك ايجابى وخد القرار الصح كتير مننا بيدخل بيوت مش بيحس فيها بالراحة د لانه جمع شوية صور وحطهم جوه مكان واحد من غير دراسة المساحات او الالوان او الاحتياجات او حتى التكاليف .

    سابقة اعمالنا خارج مصر المعمارية والتصاميم الداخلية

    ·     فرع فندق هيلتون بالرياض 25 طابق بمساحة 60000 م2

    ·     مجمع تجارى ادارى سكنى  يضم 6 ابراج فخمة على مساحة 40000م2

    ·     قصر سكنى بالرياض 6000 م2

    ·     قصر سكنى بالرياض 3500 م2

    ·     مجمع سكنى 15000 م2

    ·     مستشفى الاطفال اجمالى المساحة 22000م2

         مبنى تجارى ومركز ادارى

    ·     مجموعة من الفيلات بمساحات مختلفة  

    رؤيتنا ان نهدف لخلق الجمال والرقى فى منزلك او مكتبك حيث اننا نصمم لك حياتك

    شعارنا تقديم خدمات متكاملة باعلى المعايير العالمية وتصميمات مضمونه التنفيذ وتوفير معرض يحتوى على عينات كبيرة من تصاميمنا وخاماتنا ايضا مما يضمن وضوح رؤية التنفيذ

    فى ظل التوسع العمرانى انبثقت شركة سمارت هوم انتيريور من احدى شركات المقاولات الرائدة ملبية ذلك احتياجات السوق للتصميمات الابداعية والمبتكرة وتقوم الشركة بعمل جميع الرسومات المعمارية والديكورية وفحص المبانى انشائيا فى حالة اضافة او الغاء عناصر داخلية وخارجية بالمبانى

    هدفنا ألا نكون مجرد مكتب هندسى بل ان نكون متميزين وان نكون قيمة تضاف على قطاع الخدمات الهندسية لتحقيق التطوير وادارة المشاريع ونطمح لنكون فى مركز الصدارة فى كافة المجالات الهندسية ومراقبة الجودة واقامة المشاريع العمرانية لى المستوى المحلى والمستوى العالمى من جودة دقة واداء احترافى .

    فريق العمل يضم نخبة من امهر مهندسى العمارة والديكور فى مصر ونقدم خدماتنا فى دول العربية وخاصه المملكة العربية السعودية فى محافظتى الرياض وجدة والامارات العربية ولدينا مشاريع كبيرة ومتنوعة ابتداء من فندق هيلتون الرياض حتى القصور والمستشفيات الخاصة وتنسيق الحدائق والميادين والابراج السكنية الفاخرة

    نستطيع رسم احلامكم بعقولنا ونستوعبها ونترجمها بايدى مصرية عربية خالصه

    تصميم داخلى – تصميم خارجى – عمل التصميمات التنفيذيه

    تقديم جداول التنفيذ شامله جميع الخامات التى تستخدم بالتنفيذ

    أعمال التنفيذ للتصميمات المعده من قبلنا

    تصميم وصناعه الهويه بأسلوب احترافى يتسم بالأبداع والتميز بالأفكار  

    فريق سمارت هوم للهندسة والديكور


    الخدمات
    • تصميم معمارى وداخلى وخارجى وعمل مقايسات تقديرية للمشاريع ودراسات الجدوى العقارية
    • interiordesign
    • design
    • decoration
    • Architectural
    موقع الخدمة
    cairo
    جوائز الشركة
    • عمل تصميم كامل 3D
    • عمل جميع مخططات تأسيس المنزل
    • التشطيبات الداخلية والخارجية وتصميم وتنفيذ الاثاث
    العنوان
    29القاهرة مصر الجديدة مربع الوزراء الملتقى العربي
    1311 القاهرة
    مصر
    +20-1064984831 www.instagram.com/smarthomdecor/?hl=en
    الكشف القانوني

    هدفنا ألا نكون مجرد مكتب هندسى بل ان نكون متميزين وان نكون قيمة تضاف على قطاع الخدمات الهندسية لتحقيق التطوير وادارة المشاريع ونطمح لنكون فى مركز الصدارة فى كافة المجالات الهندسية ومراقبة الجودة واقامة المشاريع العمرانية لى المستوى المحلى والمستوى العالمى من جودة دقة واداء احترافى .

    التعليقات

    keroarc
    Villa design 
    منذ 1 سنة 3 سنوات
    تاريخ المشروع: مارس 2019
    عدل
    karazanton
    مالك دوبلكس 
    منذ 1 سنة 3 سنوات
    تاريخ المشروع: فبراير 2017
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    minagamal88990
    مالك فيلا 
    منذ 1 سنة 3 سنوات
    تاريخ المشروع: يناير 2018
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    5 أظهر كل تعليقات

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

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