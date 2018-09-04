ايه اللي بيميزنا عن الاخرين#عقاري_للتنميه_واداره_المشروعات نتميز بفضل الله :-• اسم الشركة وتاريخها• ما نقدمه من اعمل راقية جدا تنال رضا العميل• ضمان لكل اعمال الشركة ( ثقة بجودة اعمالنا ولله الحمد )• سابقة اعمال بأرقى الأماكن والكمبوندات في اماكن متفرقة في الجمهورية• لم يحدث واشتكى عميل من اي مشاكل في التشطيب او الديكور لاننا نراعي ادق التفاصيل في العمل ونهتم بمعرفة تفاصيل اكتر لو عايز تشطب شقتك اتصل بنا او ممكن تشرفنا في الشركة فرع رئيسي : المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابيمصر الجديده : 16أ شارع المقريزياسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابراول الاتصال علي التليفون : 01100448640 _ 01020115116الارضي : 0233467268