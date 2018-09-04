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akary
تصميم داخلي و ديكورات في الجيزه
نظرة عامة 40مشاريع (40) 0كتاب الافكار (0)
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مشاريع

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    • افضل ديكور في مصر شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116, akary akary مكاتب العمل والمحال التجارية حجر Beige
    افضل ديكور في مصر شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116
    شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات01020115116, akary akary مكاتب العمل والمحال التجارية حجر Wood effect
    شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات01020115116
    تشطيب شقق وفلل ومولات وكافيهات باقل التكاليف وافضل الديكورات صمم ديكور شقتك .. فيلتك .. مكتبك .. اى مكان حابب يكون مميز ..مع عقاري للتنميه واداره المشروعات للمزيد من المعلومات شركه عقاري ديكور : 01100448640 _ 01020115116 : 0233467268, akary akary تصميم مساحات داخلية بلاط Yellow
    تشطيب شقق وفلل ومولات وكافيهات باقل التكاليف وافضل الديكورات صمم ديكور شقتك .. فيلتك .. مكتبك .. اى مكان حابب يكون مميز ..مع عقاري للتنميه واداره المشروعات للمزيد من المعلومات شركه عقاري ديكور : 01100448640 _ 01020115116 : 0233467268, akary akary المنزلديكورات واكسسوارات بلاط Wood effect
    تشطيب شقق وفلل ومولات وكافيهات باقل التكاليف وافضل الديكورات صمم ديكور شقتك .. فيلتك .. مكتبك .. اى مكان حابب يكون مميز ..مع عقاري للتنميه واداره المشروعات للمزيد من المعلومات شركه عقاري ديكور : 01100448640 _ 01020115116 : 0233467268
    ديكورات حدائق شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116 , akary akary المنزلأغراض منزلية بورسلان Blue
    ديكورات حدائق شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116 , akary akary المنزلديكورات واكسسوارات جرانيت Blue
    ديكورات حدائق شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116 , akary akary حمامحمامات سيراميك White
    ديكورات حدائق شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116
    افضل ديكور في مصر شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116, akary akary المنزلأغراض منزلية بورسلان Multicolored
    افضل ديكور في مصر شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116
    ديكورات حدائق شركه عقاري للتنميه واداره المشروعات 01020115116
    اعرض كل 40 المشاريع

    ايه اللي بيميزنا عن الاخرين#عقاري_للتنميه_واداره_المشروعات نتميز بفضل الله :-• اسم الشركة وتاريخها• ما نقدمه من اعمل راقية جدا تنال رضا العميل• ضمان لكل اعمال الشركة ( ثقة بجودة اعمالنا ولله الحمد )• سابقة اعمال بأرقى الأماكن والكمبوندات في اماكن متفرقة في الجمهورية• لم يحدث واشتكى عميل من اي مشاكل في التشطيب او الديكور لاننا نراعي ادق التفاصيل في العمل ونهتم بمعرفة تفاصيل اكتر لو عايز تشطب شقتك اتصل بنا او ممكن تشرفنا في الشركة فرع رئيسي : المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابيمصر الجديده : 16أ شارع المقريزياسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابراول الاتصال علي التليفون : 01100448640 _ 01020115116الارضي : 0233467268

    الخدمات
    • عقاري تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، اللاند سكيب ، حمامات السباحة
    • الحدائق… نهتم بأدق التفاصيل و نعتمد علي الدقه…
    • أعمال المحارة
    موقع الخدمة
    • المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابي مصر الجديده : 16أ شارع المقريزي اسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابر
    • الجيزه
    العنوان
    المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابي
    02 الجيزه
    مصر
    +20-1020115116 www.facebook.com/akary.decor.1
    الكشف القانوني

    ايه اللي بيميزنا عن الاخرين#عقاري_للتنميه_واداره_المشروعات نتميز بفضل الله :-• اسم الشركة وتاريخها• ما نقدمه من اعمل راقية جدا تنال رضا العميل• ضمان لكل اعمال الشركة ( ثقة بجودة اعمالنا ولله الحمد )• سابقة اعمال بأرقى الأماكن والكمبوندات في اماكن متفرقة في الجمهورية• لم يحدث واشتكى عميل من اي مشاكل في التشطيب او الديكور لاننا نراعي ادق التفاصيل في العمل ونهتم بمعرفة تفاصيل اكتر لو عايز تشطب شقتك اتصل بنا او ممكن تشرفنا في الشركة فرع رئيسي : المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابيمصر الجديده : 16أ شارع المقريزياسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابراول الاتصال علي التليفون : 01100448640 _ 01020115116الارضي : 0233467268

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