ايه اللي بيميزنا عن الاخرين#عقاري_للتنميه_واداره_المشروعات نتميز بفضل الله :-• اسم الشركة وتاريخها• ما نقدمه من اعمل راقية جدا تنال رضا العميل• ضمان لكل اعمال الشركة ( ثقة بجودة اعمالنا ولله الحمد )• سابقة اعمال بأرقى الأماكن والكمبوندات في اماكن متفرقة في الجمهورية• لم يحدث واشتكى عميل من اي مشاكل في التشطيب او الديكور لاننا نراعي ادق التفاصيل في العمل ونهتم بمعرفة تفاصيل اكتر لو عايز تشطب شقتك اتصل بنا او ممكن تشرفنا في الشركة فرع رئيسي : المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابيمصر الجديده : 16أ شارع المقريزياسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابراول الاتصال علي التليفون : 01100448640 _ 01020115116الارضي : 0233467268
- الخدمات
- عقاري تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور ، اللاند سكيب ، حمامات السباحة
- الحدائق… نهتم بأدق التفاصيل و نعتمد علي الدقه…
- أعمال المحارة
- موقع الخدمة
- المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابي مصر الجديده : 16أ شارع المقريزي اسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابر
- الجيزه
- العنوان
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المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابي
02 الجيزه
مصر
+20-1020115116 www.facebook.com/akary.decor.1
ايه اللي بيميزنا عن الاخرين#عقاري_للتنميه_واداره_المشروعات نتميز بفضل الله :-• اسم الشركة وتاريخها• ما نقدمه من اعمل راقية جدا تنال رضا العميل• ضمان لكل اعمال الشركة ( ثقة بجودة اعمالنا ولله الحمد )• سابقة اعمال بأرقى الأماكن والكمبوندات في اماكن متفرقة في الجمهورية• لم يحدث واشتكى عميل من اي مشاكل في التشطيب او الديكور لاننا نراعي ادق التفاصيل في العمل ونهتم بمعرفة تفاصيل اكتر لو عايز تشطب شقتك اتصل بنا او ممكن تشرفنا في الشركة فرع رئيسي : المهندسين 33 شارع الرشيد من احمد عرابيمصر الجديده : 16أ شارع المقريزياسكندريه : العجمي الهانوفيل الرئيسي مجمع عبد المنعم جابراول الاتصال علي التليفون : 01100448640 _ 01020115116الارضي : 0233467268