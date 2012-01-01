التصميم الداخلي والديكور من السقف والجدران والأرضيات والأثاث .

الاستشارات الهندسية لجميع الأعمال المعمارية و أداء جميع الأعمال المعمارية والمباني والتشطيبات الداخلية والمنشآت المهنية التجارية الإشراف على العمل ومتابعته دائمًا طوال فترة العمل بالكامل حتى الاستلام النهائي .