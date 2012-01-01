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مجموعة ركائز الهندسية
مكاتب هندسية في القاهرة الجديدة
نظرة عامة 4مشاريع (4) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • kitchen Design, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية تصميم مساحات داخلية
    kitchen Design, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية تصميم مساحات داخلية
    kitchen Design, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية تصميم مساحات داخلية
    +1
    kitchen Design
    تصميم استقبال بشقة سكنية, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية تصميم مساحات داخلية
    تصميم استقبال بشقة سكنية, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية تصميم مساحات داخلية
    تصميم استقبال بشقة سكنية, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية تصميم مساحات داخلية
    +1
    تصميم استقبال بشقة سكنية
    مشروع تشطيب شقة أ.وليد عوض - المنصورة, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية
    مشروع تشطيب شقة أ.وليد عوض - المنصورة, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية
    مشروع تشطيب شقة أ.وليد عوض - المنصورة, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية
    +50
    مشروع تشطيب شقة أ.وليد عوض - المنصورة
    مشروع تشطيب فيلا أ.إبراهيم عبد الكريم بالتجمع الخامس, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية
    مشروع تشطيب فيلا أ.إبراهيم عبد الكريم بالتجمع الخامس, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية
    مشروع تشطيب فيلا أ.إبراهيم عبد الكريم بالتجمع الخامس, مجموعة ركائز الهندسية مجموعة ركائز الهندسية
    +16
    مشروع تشطيب فيلا أ.إبراهيم عبد الكريم بالتجمع الخامس

    التصميم الداخلي والديكور من السقف والجدران والأرضيات والأثاث .

    الاستشارات الهندسية لجميع الأعمال المعمارية و أداء جميع الأعمال المعمارية والمباني والتشطيبات الداخلية والمنشآت المهنية التجارية الإشراف على العمل ومتابعته دائمًا طوال فترة العمل بالكامل حتى الاستلام النهائي .

    الخدمات
    • تصميم معماري
    • تصميم داخلي و خارجي
    • تشطيبات داخلية وخارجية
    • جميع أعمال الديكور
    • والتسليم علي المفتاح
    موقع الخدمة
    القاهرة الجديدة
    العنوان
    كمبوند عصفور الجنة
    11865 القاهرة الجديدة
    مصر
    +20-1008540584 www.facebook.com/Rakaez2012
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