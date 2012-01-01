التصميم الداخلي والديكور من السقف والجدران والأرضيات والأثاث .
الاستشارات الهندسية لجميع الأعمال المعمارية و أداء جميع الأعمال المعمارية والمباني والتشطيبات الداخلية والمنشآت المهنية التجارية الإشراف على العمل ومتابعته دائمًا طوال فترة العمل بالكامل حتى الاستلام النهائي .
- الخدمات
- تصميم معماري
- تصميم داخلي و خارجي
- تشطيبات داخلية وخارجية
- جميع أعمال الديكور
- والتسليم علي المفتاح
- موقع الخدمة
- القاهرة الجديدة
- العنوان
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كمبوند عصفور الجنة
11865 القاهرة الجديدة
مصر
+20-1008540584 www.facebook.com/Rakaez2012