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- الخدمات
- تصميم ، تشطيب ،
- تصميم وتنفيذ ، تشطيب وتسليم مفتاح ، ديكور داخلى وخارجى
- نقدم كافة خدمات التشطيب والديكور
- انظمة المنازل الزكية
- تشطيب وجهات معمارية
- مولات
- نوادى
- حمامات سباحة
- اعمال لاند سكيب
- اعرض كل 9 خدمات
- موقع الخدمة
- مصر, القاهرة, و القاهرة، مصر
- جوائز الشركة
- خدمة كاملة وشاملة
- العنوان
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البطراوى عباس العقاد مدينة نصر القاهرة
١١٣١١ القاهرة، مصر
مصر
+20-1095538808 hialmsry.com
الكشف القانوني