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شركة ديكور وتشطيبات المصرى
تصميم داخلي و ديكورات في القاهرة، مصر
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    • شركة ديكور وتشطيبات المصرى
    شركة ديكور وتشطيبات المصرى
    شركة ديكور وتشطيبات المصرى
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    شركة ديكور وتشطيبات المصرى

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    الخدمات
    • تصميم ، تشطيب ،
    • تصميم وتنفيذ ، تشطيب وتسليم مفتاح ، ديكور داخلى وخارجى
    • نقدم كافة خدمات التشطيب والديكور
    • انظمة المنازل الزكية
    • تشطيب وجهات معمارية
    • مولات
    • نوادى
    • حمامات سباحة
    • اعمال لاند سكيب
    • اعرض كل 9 خدمات
    موقع الخدمة
    مصر, القاهرة, و القاهرة، مصر
    جوائز الشركة
    خدمة كاملة وشاملة
    العنوان
    البطراوى عباس العقاد مدينة نصر القاهرة
    ١١٣١١ القاهرة، مصر
    مصر
    +20-1095538808 hialmsry.com
    الكشف القانوني

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