تنفيذ الحدائق واللاندسكيب والمساحات الخارجية
ديكور الحدائق واماكن الجلسات الخاصة اضافة جو من البهجة بلمسة من الديكور باستخدام المواد الطبيعية ونباتات الزينة حدائق الزلط الرخام والمشايات بانواعها حدائق السطح وحدائق البلكون
- الخدمات
- تنفيذ وإنشاء الحدائق
- حدائق الاسطح & حدائق البلكون
- ديكور الحدائق واماكن الجلسات الخاصة
- المشايات والنافورات والبرك الصناعية والشلالات
- شبكات الري بتصاميم موفر للمياه عادي وكنترول
- موقع الخدمة
- مصر و السادس من أكتوبر
- العنوان
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دجلة جاردنز
١٢١١١ السادس من أكتوبر
مصر
+20-1225535893