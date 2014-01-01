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داماسكو – Damascoeg
ستائر في القاهرة
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    داماسكو فريق عمل متخصص بتوفير حلول العزل والحماية المتحركة مثل (شيش حصيرة) وتوفير الحماية والخصوصية لعائلتك،

    نستخدم في داماسكو الخامات المصنوعة معدن من الالومنيوم المقاوم للعوامل الجوية والمثالي للاستخدام المتكرر اليومي.

    داماسكو، خلف هذا الاسم الكثير من الاهتمام والبحث لتقديم حلول عملية ترضي العميل وتساهم في جودة الحياة في أماكن اقامته. 

    من خلال شغفنا وحبنا لتخصصنا نسعى باستمرار لتطوير ادائنا ونساهم بشكل فعلي في توفير الحماية والهدوء وعزل الضوضاء وزيادة مستوى الراحة في سكنك او مكتبك.

    الخدمات
    • شيش حصيرة، كبائن الحمام، سلك النامو
    • درابزين
    موقع الخدمة
    مصر و القاهرة
    العنوان
    4 عمارات احمس، شارع محمد السباعي متفرع من جوزيف تيتو
    2124 القاهرة
    مصر
    +20-1277934113 www.damascoeg.com
    الكشف القانوني

    شيش حصيرة 
    كبائن الحمّام
    سلك الناموس

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