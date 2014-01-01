داماسكو فريق عمل متخصص بتوفير حلول العزل والحماية المتحركة مثل (شيش حصيرة) وتوفير الحماية والخصوصية لعائلتك،

نستخدم في داماسكو الخامات المصنوعة معدن من الالومنيوم المقاوم للعوامل الجوية والمثالي للاستخدام المتكرر اليومي.

داماسكو، خلف هذا الاسم الكثير من الاهتمام والبحث لتقديم حلول عملية ترضي العميل وتساهم في جودة الحياة في أماكن اقامته.

من خلال شغفنا وحبنا لتخصصنا نسعى باستمرار لتطوير ادائنا ونساهم بشكل فعلي في توفير الحماية والهدوء وعزل الضوضاء وزيادة مستوى الراحة في سكنك او مكتبك.