افضل شركة ديكورات وتشطيبات دارى للديكورات والتشطيبات
افضل التصميمات بأفضل الاسعار فى وقت قياسى ... شطب شقتك فليتك محلك عمارتك شركتك باقل التكاليف واحدث الديكورات - توجد باقات تناسب كل العملاء والازواق ومستويات التشطيب
من نحن
- الشركة رائدة فى مجال الديكور والتشطيبات وليدنا مهندسون على خبرة وكفائة عالية.
- مع دارى شقتك مسئوليتنا شطب شقتك وفق تصميمات عصرية وعالمية وحديثة
- الخدمات
- اعمال التصميمات الداخليه و
- الخارجيه – تنفيذا الديكو
- رات – اعمال التشطيبات
- موقع الخدمة
- القاهرة
- العنوان
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16 أ السيد المقريزى – منشية البكرى – مصر الجديدة
11774 القاهرة
مصر
+20-1110221223 www.facebook.com/darydecorat