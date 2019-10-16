interior design
نحن شركة تعمل على التصميمات الداخلية و الخارجية وتنفيذها
انسى مشاكل الصنايعيه ومواعيدهم شركتنا تعمل علي يد مهندسين متخصصين بيساعدوك علي الاختيار الصحيح علي رسومات هندسيه مع فرش الحمامات والمطابخ والغرف والريسبشن ووضع نقط الكهرباء واشكال السقف وفرش الحمامات والاستفاده من كل الفراغ, و تصميم الاثاث و تنفيذه.
بس انت كلمنا واعرف الفرق...
نحن متميزون لأننا متخصصون...
- الخدمات
- عمل تصميم كامل 3D
- عمل جميع مخططات تأسيس المنزل
- التشطيبات الداخلية والخارجية وتصميم وتنفيذ الاثاث
- موقع الخدمة
- Cairo
- العنوان
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8 شارع حسن البدراوى- الهرم- بجوار محافظة الجيزة
11311 Cairo
مصر
+20-1558050119 lifestyle-interiors-design.business.site