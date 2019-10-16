الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج
lifestyle_interiordesign
تصميم داخلي و ديكورات في Cairo
نظرة عامة 6مشاريع (6) 5كتاب الافكار (5)
التعليقات (0)
edit edit in admin اطلب كتابة تعليق مشروع جديد
اطلب كتابة تعليق تعديل الملف الشخصي

مشاريع

مشروع جديد
  • كن مشترك بريميوم
    • رووف فى قرية ريماس فى الساحل الشمالى , lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign رووف تراس خشب Blue
    رووف فى قرية ريماس فى الساحل الشمالى , lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign رووف خشب Blue
    رووف فى قرية ريماس فى الساحل الشمالى , lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign سطح مستوي / رووف مستوي خشب Blue
    +11
    رووف فى قرية ريماس فى الساحل الشمالى
    فيلا فى سوديك ويست, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله بلاط Brown
    فيلا فى سوديك ويست, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign مطابخ صغيرة خشب معالج Blue
    فيلا فى سوديك ويست, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام بلاط
    +21
    فيلا فى سوديك ويست
    فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign درج White
    فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign درج
    فيلا فى الرحاب, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
    +23
    فيلا فى الرحاب
    شقه فى الشيخ زايد, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة السفرة Beige
    شقه فى الشيخ زايد, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Beige
    شقه فى الشيخ زايد, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Beige
    +3
    شقه فى الشيخ زايد
    دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة المعيشة Grey
    دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign جدران Multicolored
    دوبليكس فى التجمع الخامس, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرفة السفرة Multicolored
    +10
    دوبليكس فى التجمع الخامس
    فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام Metallic/Silver
    فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign غرف نوم صغيرة White
    فيلا فى مدينه الشروق, lifestyle_interiordesign lifestyle_interiordesign حمام Metallic/Silver
    +15
    فيلا فى مدينه الشروق

    interior design

    نحن شركة تعمل على التصميمات الداخلية و الخارجية وتنفيذها 

    انسى مشاكل الصنايعيه ومواعيدهم شركتنا تعمل علي يد مهندسين متخصصين بيساعدوك علي الاختيار الصحيح علي رسومات هندسيه مع فرش الحمامات والمطابخ والغرف والريسبشن ووضع نقط الكهرباء واشكال السقف وفرش الحمامات والاستفاده من كل الفراغ, و تصميم الاثاث و تنفيذه.

    بس انت كلمنا واعرف الفرق...

    نحن متميزون لأننا متخصصون...

    الخدمات
    • عمل تصميم كامل 3D
    • عمل جميع مخططات تأسيس المنزل
    • التشطيبات الداخلية والخارجية وتصميم وتنفيذ الاثاث
    موقع الخدمة
    Cairo
    العنوان
    8 شارع حسن البدراوى- الهرم- بجوار محافظة الجيزة
    11311 Cairo
    مصر
    +20-1558050119 lifestyle-interiors-design.business.site

    مؤخراً تمت الكتابة عنه من قبل فريق تحرير هوميفاي

      Add SEO element