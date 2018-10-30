نحن #آل_فاروق

متخصصون فى #جميع أعمال ديكورات تجاليد الحوائط و

الأرضيات و أعمال الحجر الفرعوني بأنواعه والطوب الحرارى و الجرانيت والرخام.

نسعى دئماً نحو الأفضل ونرتقى بما

نقدمة للعملاء من خلال مواكبه التطور الهندسى والمعمارى ومتابعة أحدث تصميمات

الديكوارت سواء المحلية أو العالمية

((لسنا الوحيدون ولكننا مميزون))

وذلك بشهاة جميع العملاء سواء التى

قامت بالتعاقد معنا أو التى قمنا بامدادهم بحلول مناسبة لبعض العمليات لديهم وهذا

لما نقدمه من جوده عالية و الامانة المتناهية فى تسليم الأعمال على أكمل وجه

والأهتمام بأدق التفاصيل. *هدفنا هو جودة الأعمال و إرضاء العميل هى الغاية التى

نسعى اليها وذلك من خلال الاداء المتميز و جودة المنتجات .





مع تحيات فريق عمل #آل_فاروق









والله ولى التوفيق ،،،









م/ -01010843233-

01223688118-01228183492-01016333040





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