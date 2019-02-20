



ليه لازم تخلينا نصمملك شقتك 😎

علشان احنا:

- بنرفع المقاسات بدقة عالية جدا (قياس ليزر) 👌

- بنصممها مع اكثر من مصمم واحد 👩‍🦰🧔👱‍♂️👨

- بنسلملك تصميم شقتك بتقنية كالواقع تماما 🌃

- و مش مجرد صور لكنك بتحس بيها و تعيش كانك فيها 👣

- فيديوا كامل للشقة يوضح كل معالمها 🎥📹🎞

- امكانية تسليم مقاسات الشقة و العفش بالكامل بدقة عالية 📐📏

- امكانية متابعة العمل اثناء التشطيب لضمان تنفيذ الشقة كالتصميم😍🤩🧐

- امكانية الاشراف على تشطيب الشقة بالكامل 🛁🛏🧸🖼🚪🗝🗝🗝

ارسم بيتك مش هنسيبك تحتار🤔😉