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Draw your home إرسم بيتك
تصميم داخلي و ديكورات في القاهرة
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • تصميم غرفة معيشة لشقة في العبور, Draw your home إرسم بيتك Draw your home إرسم بيتك
    تصميم غرفة معيشة لشقة في العبور, Draw your home إرسم بيتك Draw your home إرسم بيتك
    تصميم غرفة معيشة لشقة في العبور, Draw your home إرسم بيتك Draw your home إرسم بيتك غرفة المعيشة Yellow
    تصميم غرفة معيشة لشقة في العبور


    ليه لازم تخلينا نصمملك شقتك 😎

    علشان احنا:

    - بنرفع المقاسات بدقة عالية جدا (قياس ليزر) 👌

    - بنصممها مع اكثر من مصمم واحد 👩‍🦰🧔👱‍♂️👨

    - بنسلملك تصميم شقتك بتقنية كالواقع تماما 🌃

    - و مش مجرد صور لكنك بتحس بيها و تعيش كانك فيها 👣

    - فيديوا كامل للشقة يوضح كل معالمها 🎥📹🎞

    - امكانية تسليم مقاسات الشقة و العفش بالكامل بدقة عالية 📐📏

    - امكانية متابعة العمل اثناء التشطيب لضمان تنفيذ الشقة كالتصميم😍🤩🧐

    - امكانية الاشراف على تشطيب الشقة بالكامل 🛁🛏🧸🖼🚪🗝🗝🗝

    ارسم بيتك مش هنسيبك تحتار🤔😉

    موقع الخدمة
    جمهورية مصر العربية و القاهرة
    العنوان
    المعادى الجديدة
    11931 القاهرة
    مصر
    +20-1200241228 www.facebook.com/DYH.3D
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