ليه لازم تخلينا نصمملك شقتك 😎
علشان احنا:
- بنرفع المقاسات بدقة عالية جدا (قياس ليزر) 👌
- بنصممها مع اكثر من مصمم واحد 👩🦰🧔👱♂️👨
- بنسلملك تصميم شقتك بتقنية كالواقع تماما 🌃
- و مش مجرد صور لكنك بتحس بيها و تعيش كانك فيها 👣
- فيديوا كامل للشقة يوضح كل معالمها 🎥📹🎞
- امكانية تسليم مقاسات الشقة و العفش بالكامل بدقة عالية 📐📏
- امكانية متابعة العمل اثناء التشطيب لضمان تنفيذ الشقة كالتصميم😍🤩🧐
- امكانية الاشراف على تشطيب الشقة بالكامل 🛁🛏🧸🖼🚪🗝🗝🗝
ارسم بيتك مش هنسيبك تحتار🤔😉
- موقع الخدمة
- جمهورية مصر العربية و القاهرة
- العنوان
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المعادى الجديدة
11931 القاهرة
مصر
+20-1200241228 www.facebook.com/DYH.3D