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تشطيبات مصر – TASHTEBAT MASR
مصمم إنشاءات منزلية في القاهرة الكبرى
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    • مكتب متخصص في اعمال العمارة و الديكور وتنفيذ التشطيبات الداخلية و الخارجية بشكل متكامل تصميم و تنفيذ باقصى درجات الامان و الجودة والضمان على الاعمال و خدمة مابعد البيع

    الخدمات
    متخصص في اعمال التصميم الداخلي و الخارجي منزلي او تجاري-متخصص في أعمال تنفيذ التصميمات الداخلية و الخارجية منزلي او تجاري – متخصص في توريد كل مايلزم لموقع العمل
    موقع الخدمة
    القاهرة الكبرى و الجيزة
    جوائز الشركة
    الافضل في معدل الامان و الجودة و الاسعار و سياسات العمل وخدمة ما بعد البيع
    العنوان
    ١٤٢ شارع الهرم الرئيسي الدور الثاني
    ١٢٥١١ القاهرة الكبرى
    مصر
    +20-1060066062 www.facebook.com/tashtebatm
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