مكتب متخصص في اعمال العمارة و الديكور وتنفيذ التشطيبات الداخلية و الخارجية بشكل متكامل تصميم و تنفيذ باقصى درجات الامان و الجودة والضمان على الاعمال و خدمة مابعد البيع
- الخدمات
- متخصص في اعمال التصميم الداخلي و الخارجي منزلي او تجاري-متخصص في أعمال تنفيذ التصميمات الداخلية و الخارجية منزلي او تجاري – متخصص في توريد كل مايلزم لموقع العمل
- موقع الخدمة
- القاهرة الكبرى و الجيزة
- جوائز الشركة
- الافضل في معدل الامان و الجودة و الاسعار و سياسات العمل وخدمة ما بعد البيع
- العنوان
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١٤٢ شارع الهرم الرئيسي الدور الثاني
١٢٥١١ القاهرة الكبرى
مصر
+20-1060066062 www.facebook.com/tashtebatm