تعمل شركة تشطيبات ايميرالدعلى توفير كل ما يحتاجه العميل فى مجال التشطيباتتقوم الشركة بالعمل فى مجال التشطيبات والمقاولات وتقوم بتنفيذ جميع التشطيبات والديكورات للشقق والفيلات والمعارض والمحلات والمطاعم والمكاتب والمبانى الادراية وغيرها باحدث الديكورات العالمية وباسعار مناسبة لكافة المستوياتومن اهم ما توفره شركة تشطيبات ايميرالد أعمال الدهانات والجبسون بوردتعتبر الدهانات مرحلة من مراحل التشطيب المهمة في أي عـملية بناء أو تشييدوتختلف أنواع الدهانات واستخداماتها وطرق تركيبها وذلك حسب نوع السطح المركب عليه الدهان أو الطلاءبالإضافة إلى الجانب الجمالي الذي يضفيه الدهان على جدران البناء سواء كان منزلاً أو منشاة.قبل استعمال الدهان على الأسطح يجب عمل صنفرة للسطح ثم تتم عملية “معجنة”ومن ثم نقوم بعمل صنفرة مرة أخرى لتنعيم السطح وتنظيفه بحيث نقوم بنفس الوقت بسداد المسامات وتنظيفه ثم نتركه إلى أن يجفو نقوم فيما بعد بتركيب الدهان ابتداء من طبقة الوجه التحضيري ثم طبقة أخرى وهي وجه البطانة ثم نعمل طبقة أخيرة وهو الوجه النهائي..على أن يكون تركيب طبقة تلو الأخرى بعد جفاف كل وجه جيداً. ولا بد بأن تكون طبقة الدهان الأولى على السطح مناسبة وسهلة الالتصاق حتى تساعد على تركيب طبقة أخرى عليها.تقوم شركة ايميرالد شركة تشطيب بالدهانات الداخلية فهى تقدم افخم انواع والوان الدهاناتتعتبر شركة تشطيب ايميرالد متخصصه ومتميزه جدا فى هذا المجال وتجد لديها اجمل الالوان التى تتناسب مع بيتك والوان مخصصه للغرفغرف النوم والانتريه والاطفال ….فهى تشتهر بذلك وايضا لديها الكثير من انواع مثل الدهانات الزيتيه – والدهانات الزخرفيه – ودهانات العزل والحمايهكما أن الشركة تقدم أعمال الجبسون بورد بالاضافه للدهاناتنقدم لكم افضل شركة تشطيب تركيب الجبسون بورد الثابتة والمتحركة بمختلف الديكورات والتصميمات الجبسية والاسقف المعلقةمن خلال اقوى عمالة متخصصة فى اعمال الجبس والديكور بمهارة وخبرة كبيرة ,وبأسعار مغرية للجميع على كافة الخدمات التشطيبية للشقق والفلل والشركات وغيرهم , فشركتنا تتخصص فى كافة اعمال التشطيباتللتواصل مع شركة تشطيبات ايميرالد يرجي الاتصال بالرقم الاتى01144566638



