مكتب "يو بى ام" للتصميمات هو احدى فروع يو بى ام جروب للاستثمار فى مصر، نسعى لتقديم خدمات التصميم والديكورات المتكاملة لعملائنا الافراد والمؤسسات والشركات عن طريق فريق متكامل من افضل المهندسين، ونعمل جاهدين لتطوير مستوى خدمات التصميمات واعمال الديكور المقدمة لكل المجالات بمصر.

خدماتنا:

خدمات التصميمات الهندسية المتكاملة.

خدمات التصميم الداخلى والخارجى.

خدمات التشطيبات والديكور.

خدمات الاشراف على التنفيذ.

خدمات الاظهار المعمارى و 3D rendering.