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Amr Mohamed Khaleel
تصميم داخلي في Cairo, Egypt
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

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    • bed room, Amr Mohamed Khaleel Amr Mohamed Khaleel غرفة نوم
    bed room

    مكتب "يو بى ام" للتصميمات هو احدى فروع يو بى ام جروب للاستثمار فى مصر، نسعى لتقديم خدمات التصميم والديكورات المتكاملة لعملائنا الافراد والمؤسسات والشركات عن طريق فريق متكامل من افضل المهندسين، ونعمل جاهدين لتطوير مستوى خدمات التصميمات واعمال الديكور المقدمة لكل المجالات بمصر.

    خدماتنا:

    خدمات التصميمات الهندسية المتكاملة.

    خدمات التصميم الداخلى والخارجى.

    خدمات التشطيبات والديكور.

    خدمات الاشراف على التنفيذ.

    خدمات الاظهار المعمارى و 3D rendering.

    الخدمات
    • Design Projects
    • Interior Design
    • Architectural Designer
    موقع الخدمة
    Egypt و Cairo
    العنوان
    11789 Cairo, Egypt
    مصر
    +20-1094776766
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