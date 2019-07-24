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الممتاز لديكورات الجبس الماليزي
تصميم داخلي و ديكورات في Cairo , Fayoum
نظرة عامة 3مشاريع (3) 1كتاب الافكار (1)
التعليقات (0)
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مشاريع

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    • كرانيش جبس ماليزي .. كرانيش جبس معالج .. elmomtaz4decor, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي تصميم مساحات داخلية حجر جيري White
    كرانيش جبس ماليزي .. كرانيش جبس معالج .. elmomtaz4decor
    كتالوج كرانيش جبس ماليزي الممتاز للديكور لعام 2021, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي
    كتالوج كرانيش جبس ماليزي الممتاز للديكور لعام 2021, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي
    كتالوج كرانيش جبس ماليزي الممتاز للديكور لعام 2021, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي
    +26
    كتالوج كرانيش جبس ماليزي الممتاز للديكور لعام 2021
    من أعمالنا, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي تصميم مساحات داخلية مواد مُصنعة Amber/Gold
    من أعمالنا, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي تصميم مساحات داخلية مواد مُصنعة Amber/Gold
    من أعمالنا, الممتاز لديكورات الجبس الماليزي الممتاز لديكورات الجبس الماليزي تصميم مساحات داخلية مواد مُصنعة Amber/Gold
    +2
    من أعمالنا

    مصنع الممتاز لكرانيش الجبس المعالج GRP المعروف في السوق بالجبس الماليزي

    موديلات وتكنولوجيا ماليزية بخامات وصناعة مصرية 100%

    لدينا اكثر من100 موديل بجميع المقاسات

    * كرانيش جميع المقاسات

    *بانوهات

    *ركن لبعض موديلات الكرانيش

    *بيوت نور Lbox سادة

    *بيوت نور مقفول +كورنيشة

    *بلانكات 50×250

    *بيت ستارة

    *إمكانية تصميم أي شكل جديد في أسرع وقت

    خصومات خاصة للشركات والموزعين

    وخصومات خاصة للمشروعات الكبرى

    الخدمات
    Decoration
    موقع الخدمة
    • أكتوبر
    • الجيزة
    • الفيوم
    • cairo
    • fayoum
    العنوان
    هوارة المقطع – مركز الفيوم – الفيوم
    084 Cairo , Fayoum
    مصر
    +20-1027929342 www.facebook.com/elmomtaz4decor
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