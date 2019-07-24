مصنع الممتاز لكرانيش الجبس المعالج GRP المعروف في السوق بالجبس الماليزي
موديلات وتكنولوجيا ماليزية بخامات وصناعة مصرية 100%
لدينا اكثر من100 موديل بجميع المقاسات
* كرانيش جميع المقاسات
*بانوهات
*ركن لبعض موديلات الكرانيش
*بيوت نور Lbox سادة
*بيوت نور مقفول +كورنيشة
*بلانكات 50×250
*بيت ستارة
*إمكانية تصميم أي شكل جديد في أسرع وقت
خصومات خاصة للشركات والموزعين
وخصومات خاصة للمشروعات الكبرى
- الخدمات
- Decoration
- موقع الخدمة
- أكتوبر
- الجيزة
- الفيوم
- cairo
- fayoum
- العنوان
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هوارة المقطع – مركز الفيوم – الفيوم
084 Cairo , Fayoum
مصر
+20-1027929342 www.facebook.com/elmomtaz4decor