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جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins
أثاث في 6 اكتوبر
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0عروض (0) 0كتاب الافكار (0)
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الخدمات

  • تصميم
  • مطابخ
  • شبابيك
  • اثاث
  • جبس
  • كرتن
  • استركشر
  • خارجي
  • حدائق
  • غرف
  • داخلي

مشاريع

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    • Some of our work, جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins
    Some of our work, جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins
    Some of our work, جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins جروب للتشطيبات الداخليه والديكور Group Interior Desgins
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    Some of our work

    عرض خدمات التشطيب الكاملبداية من مرحلة التصميم ومرورا بمرحلة الاشراف وانتهاء بمرحلة التسليم للعميل‎

    شركة جروب للتشطيب الداخلي والديكورانظمة الالوميتال المعمارية

    جميع قطاعات الواجهات كرتن وول واستركتشر ( شريف علي حسن الهندسية - الوميل اليوناني - راوش الماني )

    والباب والشباك ( البي اس - الجامبو - الالوميل – الفالفيه – الراوش الالماني )

    جروب بتقدملك مطبخك بأجود الخامات وأحدث الالوان ٢٠١٨

    العلب الداخليه من الخشب الكونتر جود وود مكبوس بطبقتين من HPL

    المعالج ضد البكتريا والماء والحراره والزيوت والحشرات

    المفصلات سوفت كلوز تركي وايطالي / المقابض من النيكل كروم

    الضلف 👈🏻انت اللي هتختارها من أجود الخامات التركيه

    ( بولي لاك - لامي جلوسي - اكريليك - بي في سي )

    كل اللي عليك تتصل بينا 01283637296 – 01143687270 - 01117628515

    وهايوصلك احد مهندسينا لرفع مقاس المطبخ وعمل المقايسة والتصميم وعرض لعينات الدرف الدبل الالوميتال او الخشمنيوم او الاكريلك او هاي جلوس

    وممكن اكيد تشرفونا بزياره في مقرنا في 6 اكتوبر ميدان النجده - مركز المدينة التجاري فوق توكيل تويوتالمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الانترنت


    موقع الخدمة
    جمهورية مصر العربية و 6 اكتوبر
    العنوان
    ‎مدينة السادس من اكتوبر ، ميدان النجدة ،سنتر المدينة التجارى‎ 6 October City
    00202 6 اكتوبر
    مصر
    +20-1283637296 groupinteriordesigns.simplesite.com/424508972
    الكشف القانوني

    شركة هندسية متخصصة فى اعمال التشطيبات المتكاملة والديكورات الحديثة والمطابخ وانظمة الالومنيوم المعمارية واعمال الصيانة الدورية

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