عرض خدمات التشطيب الكاملبداية من مرحلة التصميم ومرورا بمرحلة الاشراف وانتهاء بمرحلة التسليم للعميل
شركة جروب للتشطيب الداخلي والديكورانظمة الالوميتال المعمارية
جميع قطاعات الواجهات كرتن وول واستركتشر ( شريف علي حسن الهندسية - الوميل اليوناني - راوش الماني )
والباب والشباك ( البي اس - الجامبو - الالوميل – الفالفيه – الراوش الالماني )
جروب بتقدملك مطبخك بأجود الخامات وأحدث الالوان ٢٠١٨
العلب الداخليه من الخشب الكونتر جود وود مكبوس بطبقتين من HPL
المعالج ضد البكتريا والماء والحراره والزيوت والحشرات
المفصلات سوفت كلوز تركي وايطالي / المقابض من النيكل كروم
الضلف 👈🏻انت اللي هتختارها من أجود الخامات التركيه
( بولي لاك - لامي جلوسي - اكريليك - بي في سي )
كل اللي عليك تتصل بينا 01283637296 – 01143687270 - 01117628515
وهايوصلك احد مهندسينا لرفع مقاس المطبخ وعمل المقايسة والتصميم وعرض لعينات الدرف الدبل الالوميتال او الخشمنيوم او الاكريلك او هاي جلوس
وممكن اكيد تشرفونا بزياره في مقرنا في 6 اكتوبر ميدان النجده - مركز المدينة التجاري فوق توكيل تويوتالمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الانترنت
- موقع الخدمة
- جمهورية مصر العربية و 6 اكتوبر
- العنوان
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مدينة السادس من اكتوبر ، ميدان النجدة ،سنتر المدينة التجارى 6 October City
00202 6 اكتوبر
مصر
+20-1283637296 groupinteriordesigns.simplesite.com/424508972
شركة هندسية متخصصة فى اعمال التشطيبات المتكاملة والديكورات الحديثة والمطابخ وانظمة الالومنيوم المعمارية واعمال الصيانة الدورية