عرض خدمات التشطيب الكاملبداية من مرحلة التصميم ومرورا بمرحلة الاشراف وانتهاء بمرحلة التسليم للعميل‎

شركة جروب للتشطيب الداخلي والديكورانظمة الالوميتال المعمارية

جميع قطاعات الواجهات كرتن وول واستركتشر ( شريف علي حسن الهندسية - الوميل اليوناني - راوش الماني )

والباب والشباك ( البي اس - الجامبو - الالوميل – الفالفيه – الراوش الالماني )

جروب بتقدملك مطبخك بأجود الخامات وأحدث الالوان ٢٠١٨

العلب الداخليه من الخشب الكونتر جود وود مكبوس بطبقتين من HPL

المعالج ضد البكتريا والماء والحراره والزيوت والحشرات

المفصلات سوفت كلوز تركي وايطالي / المقابض من النيكل كروم

الضلف 👈🏻انت اللي هتختارها من أجود الخامات التركيه

( بولي لاك - لامي جلوسي - اكريليك - بي في سي )

كل اللي عليك تتصل بينا 01283637296 – 01143687270 - 01117628515

وهايوصلك احد مهندسينا لرفع مقاس المطبخ وعمل المقايسة والتصميم وعرض لعينات الدرف الدبل الالوميتال او الخشمنيوم او الاكريلك او هاي جلوس

وممكن اكيد تشرفونا بزياره في مقرنا في 6 اكتوبر ميدان النجده - مركز المدينة التجاري فوق توكيل تويوتالمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الانترنت



