جارديان للأعمال المعدنيه المعماريه هى شركه رائدة فى تصميم و توريد و تركيب جميع أنواع التشغيل

المعدنيه ( حديد – استانلس– نحاس - فيرفورجيه....الخ). لجميع أعمال الهاندريلات – التجاليد -الأسوار – إنشاءات معدنيه – البنيه التحتيه – هاندريلات زجاجيه – أبواب و شبابيك مقاومه للرصاص و الأنفجارات ,جميع أعمال المعدنيه (للمبانى الإداريه -الأبراج -المطارات مستشفيات- مول-بنوك....الخ).

Guardian Architectural Metal Works is A Major Company For (Design, Supply and Install All Metal Works For (Steel – Stainless Steel- Brass – Ferforge…etc.).

All Works For (Handrail -Cladding –Fence –Infra Structure –Glazing Handrail – Bullet Resistance Door & Windows Patriations…Etc.) All Metal Requires for Office Building –Airport -Towers …Etc.