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media decor campany
تصميم داخلي و ديكورات في Giza
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    عرض الشركة سلسلة واسعة من الديكورات الداخلية الشاملة وهي متخصصة في توريد وتركيب الأسقف المعلقة والحوائط الجبسية والأرضيات الباركيه والطوب الزجاجي وأنواع عديدة من الستائر (الرأسية والمعدنية والرول والبامبو والبليسيه والخشبية والسلك والشيش حصيرة) و والأرضيات الفنيل و ورق الحائط والطوب اليونان

    موقع الخدمة
    giza
    العنوان
    12572 Giza
    مصر
    +20-1006880377 www.decoregypt.weebly.com
    الكشف القانوني

    عرض الشركة سلسلة واسعة من الديكورات الداخلية الشاملة وهي متخصصة في توريد وتركيب الأسقف المعلقة والحوائط الجبسية والأرضيات الباركيه والطوب الزجاجي وأنواع عديدة من الستائر (الرأسية والمعدنية والرول والبامبو والبليسيه والخشبية والسلك والشيش حصيرة) و والأرضيات الفنيل و ورق الحائط والطوب اليونان

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