عرض الشركة سلسلة واسعة من الديكورات الداخلية الشاملة وهي متخصصة في توريد وتركيب الأسقف المعلقة والحوائط الجبسية والأرضيات الباركيه والطوب الزجاجي وأنواع عديدة من الستائر (الرأسية والمعدنية والرول والبامبو والبليسيه والخشبية والسلك والشيش حصيرة) و والأرضيات الفنيل و ورق الحائط والطوب اليونان
- موقع الخدمة
- giza
- العنوان
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12572 Giza
مصر
+20-1006880377 www.decoregypt.weebly.com
عرض الشركة سلسلة واسعة من الديكورات الداخلية الشاملة وهي متخصصة في توريد وتركيب الأسقف المعلقة والحوائط الجبسية والأرضيات الباركيه والطوب الزجاجي وأنواع عديدة من الستائر (الرأسية والمعدنية والرول والبامبو والبليسيه والخشبية والسلك والشيش حصيرة) و والأرضيات الفنيل و ورق الحائط والطوب اليونان