عرض الشركة سلسلة واسعة من الديكورات الداخلية الشاملة وهي متخصصة في توريد وتركيب الأسقف المعلقة والحوائط الجبسية والأرضيات الباركيه والطوب الزجاجي وأنواع عديدة من الستائر (الرأسية والمعدنية والرول والبامبو والبليسيه والخشبية والسلك والشيش حصيرة) و والأرضيات الفنيل و ورق الحائط والطوب اليونان