تنفيذ المجسمات المعمارية
بأدق التفاصيل وأفضل عناصر الاظهار
بجميع المقاسات
داخلي واخارجي
بأستخدام افضل تكنولوجيا الليزر والثري دي برنت وال سي ان سي
بالاضاءة والاضاءة الليزر
بالريموت
شاشات تحكم بالاضاءة سمارت تاتش
ومجسمات متحركة للمشاريع الخاصه
اسعار ومواعيد تنفيذ لا تقبل المنافسه
سابقة خبرة بمصر والخليج نعتز بها
الشحن طيران لجميع الدول
ولنا سابقة لعمالنا في السعوديه والكويت ودبي
ويسعدنا التعاون معكم
ذورو موقعنا
http://www.facebook.com/3dlifemaquette
واتس 00201009494489
موبيل 00201144949906
ارضي 027639049
esdlive@yahoo.com
- موقع الخدمة
- المعادي
- العنوان
-
13ش خالد بن الوليد / من ش معهد امناء الشرطة / طره البلد
12121 المعادي
مصر
+20-1144949906 www.3DLifeMaqette.com