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3DLifeMaqette
مكاتب هندسية في المعادي
نظرة عامة 1مشاريع (1) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • 3dlifemaquette, 3DLifeMaqette 3DLifeMaqette
    3dlifemaquette, 3DLifeMaqette 3DLifeMaqette
    3dlifemaquette, 3DLifeMaqette 3DLifeMaqette
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    3dlifemaquette

    تنفيذ المجسمات المعمارية

    بأدق التفاصيل وأفضل عناصر الاظهار

    بجميع المقاسات

    داخلي واخارجي

    بأستخدام افضل تكنولوجيا الليزر والثري دي برنت وال سي ان سي

    بالاضاءة والاضاءة الليزر

    بالريموت

    شاشات تحكم بالاضاءة سمارت تاتش

    ومجسمات متحركة للمشاريع الخاصه

    اسعار ومواعيد تنفيذ لا تقبل المنافسه

    سابقة خبرة بمصر والخليج نعتز بها

    الشحن طيران لجميع الدول

    ولنا سابقة لعمالنا في السعوديه والكويت ودبي

    ويسعدنا التعاون معكم

    ذورو موقعنا

    http://3dlifemaquette.com

    http://www.facebook.com/3dlifemaquette

    واتس 00201009494489

    موبيل 00201144949906

    ارضي 027639049 

    esdlive@yahoo.com

    موقع الخدمة
    المعادي
    العنوان
    13ش خالد بن الوليد / من ش معهد امناء الشرطة / طره البلد
    12121 المعادي
    مصر
    +20-1144949906 www.3DLifeMaqette.com
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