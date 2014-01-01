شركه كن كريتيف هي شركه استشارات هندسيه متخصصه في الخدمات الأستشاريه الهندسيه
.لقد انشأت كن كريتيف عام 2014، وفي خلال 6 اشهر من بدايه النشاط حقق فريق العمل أداء
مبهر و إحترافي في المشروعات القوميه و الدوليه التي تم تمويلها من قبل الشركات
الخاصه ومطوري التسويق العقاري العالميين و المحليين . و ملفنا الحالي يحتوي الأن
علي اكثر من 200 مشروع في 11 دوله ، و
اكثر من 100 عميل ، 50 عضو في فريق عمل
الشركه و فرعين في دولتين .
- الخدمات
- التخطيط العمراني:-
- التصميمات الإنشائيه:-
- التصميم المعماري
- لتصميم الداخلي:-
- الأعمال الكهروميكانيكيه:-
- تصميم اللاندسكيب أعمال تنسيق الموقع:-
- إداره المشروعات:-
- الأشراف علي أعمال البناء:-
- اعرض كل 8 خدمات
- موقع الخدمة
- dokki
- جوائز الشركة
- First prize in the design of the resort of experts of the Ministry of Justice Hurghada – Egypt
- Second prize in the design of the gate of New Heliopolis city in Elshrouuk- Egypt
- Second prize in Development the current building of syndicate of Engineers in Kafrelshikh- Egypt
- Third Prize in the design of Miser Almakasa new office building in new administrative capital-Egypt
- العنوان
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20st Ibn Elwaleed beside shooting club
12611 Dokki
مصر
+20-1010413311 con-creative.com
"نحن نعتقد اننا هنا موجودين علي الأرض من أجل إنتاج و خلق فن
معماري و هندسي متميز و إبداعي . "
كما أننا نفكر لجمع التفاصيل المعقده و السهله البسيطه. كما نعتقد بأنه يجب
علينا ترك بصماتنا علي المنتجات التي نصنعها و الأسواق التي نشارك بها و التي
تمكننا في المساهمه بمنبع ذو مغزي و أهميه .
بصدق و أمانه ، نحن لا نأبي بأي شي
أقل من الجوده العاليه في عملنا وذلك للتغير الأفضل . إن الفن الهندسي الإبداعي هو الذي يخلق مساحات
استثنائيه و إبداعيه للعيش ، و العمل ، و اللعب بما يناسب الإحتياجات المستقبليه"