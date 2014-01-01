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ConCreative Consultancy
مكاتب هندسية في Dokki
نظرة عامة 2مشاريع (2) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (5)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • صن كابيتال , ConCreative Consultancy ConCreative Consultancy
    صن كابيتال , ConCreative Consultancy ConCreative Consultancy
    صن كابيتال , ConCreative Consultancy ConCreative Consultancy
    +7
    صن كابيتال
    صن كابيتال

    شركه كن كريتيف هي شركه استشارات هندسيه متخصصه في الخدمات الأستشاريه الهندسيه

    .لقد انشأت كن كريتيف عام 2014، وفي خلال 6 اشهر من بدايه النشاط حقق فريق العمل أداء

    مبهر و إحترافي في المشروعات القوميه و الدوليه التي تم تمويلها من قبل الشركات

    الخاصه ومطوري التسويق العقاري العالميين و المحليين . و ملفنا الحالي يحتوي الأن

    علي اكثر من 200 مشروع في 11 دوله ،  و

    اكثر من 100 عميل ،  50 عضو في فريق عمل

    الشركه و فرعين في دولتين .  

    الخدمات
    • التخطيط العمراني:-
    • التصميمات الإنشائيه:-
    • التصميم المعماري
    • لتصميم الداخلي:-
    • الأعمال الكهروميكانيكيه:-
    • تصميم اللاندسكيب أعمال تنسيق الموقع:-
    • إداره المشروعات:-
    • الأشراف علي أعمال البناء:-
    • اعرض كل 8 خدمات
    موقع الخدمة
    dokki
    جوائز الشركة
    • First prize in the design of the resort of experts of the Ministry of Justice Hurghada – Egypt
    • Second prize in the design of the gate of New Heliopolis city in Elshrouuk- Egypt
    • Second prize in Development the current building of syndicate of Engineers in Kafrelshikh- Egypt
    • Third Prize in the design of Miser Almakasa new office building in new administrative capital-Egypt
    العنوان
    20st Ibn Elwaleed beside shooting club
    12611 Dokki
    مصر
    +20-1010413311 con-creative.com
    الكشف القانوني

      "نحن نعتقد اننا هنا موجودين علي الأرض من أجل إنتاج و خلق فن

    معماري و هندسي متميز و إبداعي . "


    كما أننا نفكر لجمع التفاصيل المعقده و السهله البسيطه. كما نعتقد بأنه يجب

    علينا ترك بصماتنا علي المنتجات التي نصنعها و الأسواق التي نشارك بها و التي

    تمكننا في المساهمه بمنبع ذو مغزي و أهميه .


    بصدق و أمانه ،  نحن لا نأبي بأي شي

    أقل من الجوده العاليه في عملنا وذلك للتغير الأفضل .   إن الفن الهندسي الإبداعي هو الذي يخلق مساحات

    استثنائيه و إبداعيه للعيش ،  و العمل ،  و اللعب بما يناسب الإحتياجات المستقبليه"

    التعليقات

    Michell Mourice
    الخدمات الأكثر مهنية
    منذ اكثر من 3 سنوات
    Ihab Dabouh
    أخصائيو الاستشارات الهندسية. مع رؤية فريدة ومختلفة. لديهم زخارف أنيقة ومتخصصون في مجالات مختلفة للاستشارات مثل. التصميم المعماري ، التصميم الحضري ، التصميم الداخلي ، تصميم المناظر الطبيعية ، تصميم الهياكل ، التصميم الكهربائي ، التصميم الميكانيكي ... متمنيا لهم الأفضل
    منذ اكثر من 2 سنوات
    مصطفى الحمادى
    شركه مميزه جدا ولديها كفاءه عاليه جدا فى عملها
    منذ حوالي 4 سنوات
    5 أظهر كل تعليقات
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