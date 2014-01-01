شركه كن كريتيف هي شركه استشارات هندسيه متخصصه في الخدمات الأستشاريه الهندسيه

.لقد انشأت كن كريتيف عام 2014، وفي خلال 6 اشهر من بدايه النشاط حقق فريق العمل أداء

مبهر و إحترافي في المشروعات القوميه و الدوليه التي تم تمويلها من قبل الشركات

الخاصه ومطوري التسويق العقاري العالميين و المحليين . و ملفنا الحالي يحتوي الأن

علي اكثر من 200 مشروع في 11 دوله ، و

اكثر من 100 عميل ، 50 عضو في فريق عمل

الشركه و فرعين في دولتين .