الكشف القانوني

التصميم الداخلى والديكور ليه اسس . وحنا فى طريه شغلنا فى الديكور عندنا اكتر من خطوة بنعملها قبل المنتج النهائي للتصميم والخطوات دى 1- معاينة ورفع المقاسات 2- مناقشة افكار وتصميم مبدئ 3- تصميم 3دي نهائي مع امكانية التعديل 4- بدء التنفيذ