#بيتك_جميل_حياتك_سعيدة
اختار اللى يناسبك من خدماتنا
1- تصميم داخلى وديكور
2- إشراف على التنفيذ مقابل 15% من قيمة الاعمال
3- تنفيذ من خلال مقايسة
- الخدمات
- تصميم داخلى
- تشطيبات
- ديكور
- تصميم 3دي
- موقع الخدمة
- المنصورة
- سمنود
- المحلة
- كفر الشيخ
- القاهرة
- الجيزة
- العنوان
-
ميدان النحاس – برج النبراوي – اعلى معمل الجامعة
31621 سمنود
مصر
+20-1002940066 www.facebook.com/pg/maxview.designs
الكشف القانوني
التصميم الداخلى والديكور ليه اسس . وحنا فى طريه شغلنا فى الديكور عندنا اكتر من خطوة بنعملها قبل المنتج النهائي للتصميم والخطوات دى 1- معاينة ورفع المقاسات 2- مناقشة افكار وتصميم مبدئ 3- تصميم 3دي نهائي مع امكانية التعديل 4- بدء التنفيذ