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maxview designs
تصميم داخلي و ديكورات في سمنود
نظرة عامة 4مشاريع (4) 0كتاب الافكار (0)
التعليقات (0)
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مشاريع

مشروع جديد
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    • booth design,تصميم بارتشن داخل مول,تجهيز بارتشن داخل مول, maxview designs maxview designs
    booth design,تصميم بارتشن داخل مول,تجهيز بارتشن داخل مول, maxview designs maxview designs
    booth design,تصميم بارتشن داخل مول,تجهيز بارتشن داخل مول, maxview designs maxview designs
    booth design,تصميم بارتشن داخل مول,تجهيز بارتشن داخل مول
    تنفيذ فيلا, maxview designs maxview designs غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
    تنفيذ فيلا, maxview designs maxview designs غرفة نومديكورات واكسسوارات
    تنفيذ فيلا, maxview designs maxview designs غرفة نومديكورات واكسسوارات
    +1
    تنفيذ فيلا
    تصميم ديكور شقة بالتجمع الاول, maxview designs maxview designs المنزلديكورات واكسسوارات
    تصميم ديكور شقة بالتجمع الاول, maxview designs maxview designs المنزلديكورات واكسسوارات
    تصميم ديكور شقة بالتجمع الاول, maxview designs maxview designs غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
    +2
    تصميم ديكور شقة بالتجمع الاول
    تصميم داخلى وديكور لاستقبال بالمحلة, maxview designs maxview designs راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
    تصميم داخلى وديكور لاستقبال بالمحلة

    #بيتك_جميل_حياتك_سعيدة

    اختار اللى يناسبك من خدماتنا

    1- تصميم داخلى وديكور

    2- إشراف على التنفيذ مقابل 15% من قيمة الاعمال

    3- تنفيذ من خلال مقايسة

    الخدمات
    • تصميم داخلى
    • تشطيبات
    • ديكور
    • تصميم 3دي
    موقع الخدمة
    • المنصورة
    • سمنود
    • المحلة
    • كفر الشيخ
    • القاهرة
    • الجيزة
    العنوان
    ميدان النحاس – برج النبراوي – اعلى معمل الجامعة
    31621 سمنود
    مصر
    +20-1002940066 www.facebook.com/pg/maxview.designs
    الكشف القانوني

    التصميم الداخلى والديكور ليه اسس . وحنا فى طريه شغلنا فى الديكور عندنا اكتر من خطوة بنعملها قبل المنتج النهائي للتصميم والخطوات دى 1- معاينة ورفع المقاسات 2- مناقشة افكار وتصميم مبدئ 3- تصميم 3دي نهائي مع امكانية التعديل 4- بدء التنفيذ

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