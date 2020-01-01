تريبل فيجن متخصصة في تقديم خدمات التصميم الداخلي والخارجي المذهلة والعالية الجودة والتي تشمل التخطيط الأمثل للمساحة ، التصميم بأنواعه ، التشطيبات والديكورات.
- الخدمات
- ١ التخطيط والتصميم والتنفيذ لأى نوع من المشاريع التجارية.
- ٢ تنفيذ جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية للمشاريع التجارية.
- ٣ تنفيذ اعمال الصيانة بجميع انواعها.
- موقع الخدمة
- مصر
- العنوان
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٢ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين
١٠٠٠٠ الجيزة
مصر
+20-1206784496 www.triplevision.net
لكل طبيعة عمل تصميم خاص به او تصميم يوصى به بما يحقق مصلحة العمل فعليك كصاحب العمل معرفة نشاطك واهدافك وعملائك ومناقشة افكارك مع مصمم داخلي لدمج افكارك بالنمط المناسب بما يتناسب مع طبيعة النشاط فنحن في تريبل فيجن لدينا حلولاً استثنائية وفريدة من نوعها لمشروعك الخاص. كما اننا نؤمن إيماناً راسخاً في الإبداع وخلق أفكار فريدة في عالم التصميم ، ونعتبر واحداً من أهم شركات التصميم والتشطيبات العاملة في مصر. نؤمن بأن كل عميل لديه ذوق مختلف و متطلبات خاصة و فريدة من نوعها ، وسعياً لدعم هذا التوجه يبذل فريق العمل كل جهده لفهم أفكار العميل وإضافة أفضل ما عنده من إبداع وابتكار لتحقيق حلم العميل وجعل مشروعه واقعاً حقيقياً.